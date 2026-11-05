苹果 HomeView 安全功能曝光：人脸识别连续失败 3 次，必须掏出 iPhone 解锁

IT之家 11 月 5 日消息，据报道，苹果即将推出的智能家居中枢 HomeView 将加入防欺骗保护机制：如果有人连续三次试图通过伪造人脸骗过设备的人脸识别系统，账户就会被锁定。此后，用户需要通过 iPhone 完成身份验证，才能重新解锁。

这项功能十分重要，因为 HomeView 将被放置在厨房、走廊等家庭公共区域，用于展示个人消息和日历信息。相关安全机制有望防止家庭成员之间相互窥探隐私。

此外，苹果据称还在为 HomeView 开发一套更严格的锁定冷却机制。

HomeView 如何实现防欺骗保护

HomeView 是苹果即将推出的一款智能家居中枢，旨在将 Siri、智能家居控制功能和个人信息整合到一个便捷的公共设备中。这款设备售价 299 美元（IT之家注：现汇率约合 1,999 元人民币），配备触摸屏和摄像头，能够识别不同家庭成员，并据此展示个性化信息，例如消息、日历日程和提醒事项。因此，如何控制不同用户的访问权限十分重要。

有关 HomeView 安全机制的最新信息来自 X 用户 pdfu。该用户在一篇帖子中介绍了相关设计。据其透露，HomeView 会计算一项人脸活体检测评分，以识别伪造的人脸。

当设备检测到某位用户连续三次尝试欺骗识别系统后，就会要求该用户通过 iPhone 完成身份验证。在验证通过之前，HomeView 不会展示任何个人数据。

相关帖子中的图片还展示了设备进入锁定状态后的界面，上面写着：“你需要在 iPhone 上完成身份验证才能继续使用。”这一提示将取代设备通常向未识别用户显示的提示，即要求对方站到屏幕前方。

这项机制可能是在 HomeView 现有访问控制措施基础上增加的一道安全防线。苹果此前表示，只有识别到用户本人后，设备才会显示来自信息、日历等应用的个人内容。此外，与 HomeView 配对的 iPhone 或 iPad 也必须处于附近，且近期经过解锁。

需要注意的是，HomeView 并未配备 Face ID，其人脸识别系统相对基础。

HomeView 还将引入锁定冷却机制

苹果 iPhone 已经配备“安全锁定”功能。当设备连续多次输入错误密码后，系统会暂时禁止访问；此后每增加一次错误尝试，用户需要等待的时间也会相应延长。

pdfu 的帖子还透露，苹果正在为 HomeView 开发类似的锁定冷却机制，设计思路似乎参考了 iPhone 的安全锁定功能。

按照目前披露的信息，第一次触发锁定后可能可以立即解除；第二次触发则需要等待 1 小时，第三次需要等待 4 小时，第四次则需要等待 8 小时。

每当距离上一次锁定过去 8 小时，累计锁定次数就会减少一次，最低降至零。这意味着，如果用户解除第一次锁定后，连续 8 小时没有再次触发该机制，那么下一次锁定就不会产生等待时间。

不过，与 iPhone 不同的是，据称 HomeView 不会设置永久锁定机制，也不会要求用户重置设备才能恢复使用。

目前，这套冷却机制尚未正式启用，用户仍可以通过 iPhone 立即解除任何锁定。报道称，防欺骗机制预计将在 HomeView Software 27.2 中启用。

HomeView 将于 11 月 13 日上市

HomeView 在美国的售价为 299 美元（现汇率约合 1,999 元人民币），将于 11 月 13 日正式开售。用户需要使用搭载最新软件版本的兼容 iPhone 或 iPad 完成设备设置。

不过，苹果此前发布的产品上市公告并未提及上述锁定功能，因此相关细节在产品上市前后仍有可能发生变化。