消息称三星、苹果竞逐“差异化超薄玻璃”屏幕，2028 年将迎更耐刮折叠手机

IT之家 11 月 6 日消息，集邦咨询（TrendForce）综合 ZDNet、第一财经及《韩国先驱报》等多家媒体报道，称三星电子与苹果正与供应链合作研发一种新型超薄玻璃（UTG）方案，目标在 2028 年用于折叠屏手机，在保持可弯折的同时显著提升屏幕抗刮与表面硬度。

IT之家援引博文介绍，该方案主打“差异化厚度”，对屏幕中央折叠区进行蚀刻，让其保持约 40 微米的超薄状态；而非折叠区域则保留超过 100 微米的较厚玻璃，从而兼顾柔韧性与耐用性。

集邦咨询指出当前折叠屏普遍采用厚度均匀的 UTG 盖板，虽然能够实现反复弯折，但整体较薄，表面硬度与抗刮能力相对受限。若新技术落地，手机屏幕最易被钥匙、沙粒划伤的两侧区域将拥有更强保护，而真正需要弯折的中缝仍可保持轻薄。

不过，该技术商业化落地依然存在诸多挑战，其中的关键难点是为了确保蚀刻区域光学特性与周边玻璃一致，需要填充合适材料，否则屏幕可能出现可见色差或观感不均。

当前三星 Galaxy Z Fold8 Ultra、Z Fold8 和 Z Flip8 分别使用 45 微米、60 微米和 50 微米 UTG；苹果 iPhone Duo 则采用 45 微米 UTG 盖板。

报道显示，三星和苹果预计将在 2027 年第四季度决定是否将这项技术用于 2028 年折叠屏产品。在此之前，双方 2026 年机型仍将采用均匀厚度 UTG，2027 年也可能延续现有方案。

两家公司的技术路线也有差异。苹果 iPhone Duo 在 OLED 面板下方额外使用一层 40 微米 UTG，以帮助减轻折痕；三星目前仅在盖板层使用 UTG，对应位置采用钛金属，但同时也在开发面板下方 UTG 技术。