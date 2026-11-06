理想汽车 OTA 9.2.0 开启推送：新增苹果 CarPlay、华为 HiCar、ICCOA Carlink 手车互联

IT之家 11 月 6 日消息，理想汽车今日发布 OTA 9.2.0 版本，推送车型包含新一代理想 MEGA Home、全新理想 i9 Home、26 年款理想 L9 Livis、全新理想 L8 Livis、26 年款理想 L9 Ultra、全新理想 L8 Ultra、新一代理想 L6 Ultra、2026 款理想 i6。本次更新于今日开启正式推送，预计开始后一周内分批完成推送。
IT之家附主要更新内容如下：
新一代理想 MEGA Home、全新理想 i9 Home
高级辅助驾驶
VLA 驾驶 / 全场景导航辅助驾驶（NOA）
新增校车、水泥搅拌车、市政清洁车的感知与渲染
新增动态换挡能力，三点调头时未完全刹停即可切换挡位，提升调头效率
优化 ETC 通道跟车起步体验，可以踩油门解除速度抑制，提升通行效率
新增窄路会车时倒车让行能力
VLA 指挥
新增泊车失败主动恢复功能，泊车受阻时可主动切换相邻车位尝试，放弃则自动复位至初始位置
新增舱外 & 眼镜指挥泊车方位控制，可指挥车辆泊入指定方位车位
优化 VLA 指挥功能：支持连贯自然语言复合指令，新增语义澄清机制，对话更自然流畅
优化后备厢取放物品自主挪车功能，支持尾门按键一键闭锁并关门，自动锁车
VLA 泊车
新增后轮转向能力接入泊入功能，提升泊入效率及性能
优化园区地面行驶效率、过闸机体验
泊入车位推荐时优先推荐收藏车位
扩展智能泊车触发条件：车辆压车位时可触发泊入，园区单侧有遮挡支持正常泊出
新增关门泊入，离车泊入时可选择关门直接启动
新增园区会车避让：直路 / 转弯遇到对向车阻塞通道时，可执行会车避让
VLA 沟通
新增园区地库地图绘制，可直接选择目标车位发起导航并开启智驾前往
智能座舱
理想同学
新增氛围空间 Agent：自然语言即可联动调节灯光、空调、音量、香氛、音乐，适配纪念日、观影、商务、休息、长途驾驶等场景
新增地图 Agent：支持模糊地点查询、居中位置推荐、指定行驶路线、长途充电路线、多地点复杂路线规划，收藏 / 记忆地点可纳入路线规划
新增个性化闲聊，支持闲聊对话中引用用户记忆
优化大模型能力：指令遵循、多轮纠错准确性显著提升，联网搜索接口升级，回复权威性、时效性更佳
任务大师
新增个性化音效、视频及车外播报能力，联动大师按键、放空桌面等扩展条件动作
新增条件：车辆解闭锁、大师按键、前排屏桌面
新增动作：自定义音效、自定义视频、车外播报、前排屏桌面切换
任务广场新增推荐展示，包含品牌代言人语音彩蛋、魔法咒语视频彩蛋
游戏
新增《远方》、《霓虹深渊》、《超级幻影猫 2》、《饥饿鲨：世界》四款游戏，支持多屏同看
后舱娱乐屏
新增展开和收起动效
后舱交互屏
新增自动进入屏保时间设置项，默认 30s 进入屏保
新增临时解锁功能：锁定状态长按 3s 即可临时解锁，30s 无操作自动恢复锁定
副驾屏主交互
优化交互逻辑：显示时间时点击任意位置进入副驾娱乐屏，新增底栏退出按钮
地图
优化红绿灯倒计时：可同时显示前方最多 2 个红绿灯
新增目的地智能预测开关，默认开启
OTA 交互
新增自动更新功能，开启后可在凌晨 2:00-4:00 满足条件时自动升级，实现无感 OTA
对讲机
新增队长广播：创建小队的用户可发起 30s 广播
全景影像
新增轮毂视角自定义视野范围，支持调整大小、高度和左右位置
影石 Insta360 车载版
新增支持影石 Insta360 X6 相机
QQ 音乐
优化全屏歌词，支持 EID 和全屏歌词共存
网易云音乐
新增全屏歌词模式，支持 EID 与全屏歌词共存
汽水音乐
新增沉浸全景声音质
手车互联
新增 Apple CarPlay、HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink 三大互联应用
新增手车互联管理页面，支持设备连接管理
新增状态栏手车互联管理、语音控制、方向盘按键控制，支持长按语音按键唤醒 Siri
爱奇艺 / 腾讯视频 / 优酷视频
优化驻车场景播放交互：新增主驾沉浸态，支持全屏沉浸态避让、播放页左右移屏
小宇宙、极空间
新增小宇宙、极空间车载应用，需在应用中心下载
喜马拉雅
新增 AI 文稿边听边看，新增 Audio Vivid 三维菁彩声音质
浏览器
优化副驾屏沉浸态浏览体验，P 挡下支持全屏云游戏、视频播放
理想 AI 眼镜 Livis
导航播报结束后可恢复手机侧被打断的媒体播放
智能电动
驾乘体验
优化悬架高度调节：开门状态下悬架调高需二次确认，减少磕碰风险
充电体验
优化充电报告，UI 全面调整，新增配图，数据呈现更直观
26 年款理想 L9 Livis、全新理想 L8 Livis
高级辅助驾驶
VLA 驾驶 / 全场景导航辅助驾驶（NOA）
新增校车、水泥搅拌车、市政清洁车的感知与渲染
新增动态换挡能力，三点调头时未完全刹停即可切换挡位，提升调头效率
优化 ETC 通道跟车起步体验，可以踩油门解除速度抑制，提升通行效率
新增窄路会车时倒车让行能力
VLA 指挥
新增泊车失败主动恢复功能，泊车受阻时可主动切换相邻车位尝试，放弃则自动复位至初始位置
新增舱外 & 眼镜指挥泊车方位控制，可指挥车辆泊入指定方位车位
优化 VLA 指挥功能：支持连贯自然语言复合指令，新增语义澄清机制，对话更自然流畅
优化后备厢取放物品自主挪车功能，支持尾门按键一键闭锁并关门，自动锁车
VLA 泊车
新增后轮转向能力接入泊入功能，提升泊入效率及性能
优化园区地面行驶效率、过闸机体验
泊入车位推荐时优先推荐收藏车位
扩展智能泊车触发条件：车辆压车位时可触发泊入，园区单侧有遮挡支持正常泊出
新增关门泊入，离车泊入时可选择关门直接启动
新增园区会车避让：直路 / 转弯遇到对向车阻塞通道时，可执行会车避让
VLA 沟通
新增园区地库地图绘制，可直接选择目标车位发起导航并开启智驾前往
智能座舱
理想同学
新增氛围空间 Agent：自然语言即可联动调节灯光、空调、音量、香氛、音乐，适配纪念日、观影、商务、休息、长途驾驶等场景
新增地图 Agent：支持模糊地点查询、居中位置推荐、指定行驶路线、长途充电路线、多地点复杂路线规划，收藏 / 记忆地点可纳入路线规划
新增个性化闲聊，支持闲聊对话中引用用户记忆
优化大模型能力：指令遵循、多轮纠错准确性显著提升，联网搜索接口升级，回复权威性、时效性更佳
任务大师
新增个性化音效、视频及车外播报能力，联动大师按键、放空桌面等扩展条件动作
新增条件：车辆解闭锁、大师按键、前排屏桌面
新增动作：自定义音效、自定义视频、车外播报、前排屏桌面切换
任务广场新增推荐展示，包含品牌代言人语音彩蛋、魔法咒语视频彩蛋
游戏
新增《远方》、《霓虹深渊》、《超级幻影猫 2》、《饥饿鲨：世界》四款游戏，支持多屏同看
后舱娱乐屏
新增展开和收起动效
后舱交互屏
新增自动进入屏保时间设置项，默认 30s 进入屏保
新增临时解锁功能：锁定状态长按 3s 即可临时解锁，30s 无操作自动恢复锁定
副驾屏主交互
优化交互逻辑：显示时间时点击任意位置进入副驾娱乐屏，新增底栏退出按钮
地图
优化红绿灯倒计时：可同时显示前方最多 2 个红绿灯
新增目的地智能预测开关，默认开启
OTA 交互
新增自动更新功能，开启后可在凌晨 2:00-4:00 满足条件时自动升级，实现无感 OTA
对讲机
新增队长广播：创建小队的用户可发起 30s 广播
全景影像
新增轮毂视角自定义视野范围，支持调整大小、高度和左右位置
影石 Insta360 车载版
新增支持影石 Insta360 X6 相机
QQ 音乐
优化全屏歌词，支持 EID 和全屏歌词共存
网易云音乐
新增全屏歌词模式，支持 EID 与全屏歌词共存
汽水音乐
新增沉浸全景声音质
手车互联
新增 Apple CarPlay、HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink 三大互联应用
新增手车互联管理页面，支持设备连接管理
新增状态栏手车互联管理、语音控制、方向盘按键控制，支持长按语音按键唤醒 Siri
爱奇艺 / 腾讯视频 / 优酷视频
优化驻车场景播放交互：新增主驾沉浸态，支持全屏沉浸态避让、播放页左右移屏
小宇宙、极空间
新增小宇宙、极空间车载应用，需在应用中心下载
喜马拉雅
新增 AI 文稿边听边看，新增 Audio Vivid 三维菁彩声音质
浏览器
优化副驾屏沉浸态浏览体验，P 挡下支持全屏云游戏、视频播放
理想 AI 眼镜 Livis
导航播报结束后可恢复手机侧被打断的媒体播放
智能电动
驾乘体验
新增舒适刹停开关，可自行选择开启或关闭舒适刹车
新增智能油电功能：导航时自动规划途经充电站，临近充电点优先用电，降低油耗
新增便捷换胎功能，仅向售后备胎租赁用户开放
优化悬架高度调节：开门状态下悬架调高需二次确认，减少磕碰风险
优化智能预瞄：支持识别多个高度减速带，主动调整悬架提升通过舒适性
新增爆胎稳定控制功能：高速爆胎时底盘电控自动干预，降低失稳风险
新增律动脱困功能：松软路面陷车时主动悬架起伏配合驱动控制辅助脱困
充电体验
优化充电报告，UI 全面调整，新增配图，数据呈现更直观
26 年款理想 L9 Ultra、全新理想 L8 Ultra
高级辅助驾驶
VLA 驾驶 / 全场景导航辅助驾驶（NOA）
新增校车、水泥搅拌车、市政清洁车的感知与渲染
新增动态换挡能力，三点调头时未完全刹停即可切换挡位，提升调头效率
优化 ETC 通道跟车起步体验，可以踩油门解除速度抑制，提升通行效率
新增窄路会车时倒车让行能力
VLA 指挥
新增泊车失败主动恢复功能，泊车受阻时可主动切换相邻车位尝试，放弃则自动复位至初始位置
新增舱外 & 眼镜指挥泊车方位控制，可指挥车辆泊入指定方位车位
优化 VLA 指挥功能：支持连贯自然语言复合指令，新增语义澄清机制，对话更自然流畅
优化后备厢取放物品自主挪车功能，支持尾门按键一键闭锁并关门，自动锁车
VLA 泊车
新增后轮转向能力接入泊入功能，提升泊入效率及性能
优化园区地面行驶效率、过闸机体验
泊入车位推荐时优先推荐收藏车位
扩展智能泊车触发条件：车辆压车位时可触发泊入，园区单侧有遮挡支持正常泊出
新增关门泊入，离车泊入时可选择关门直接启动
新增园区会车避让：直路 / 转弯遇到对向车阻塞通道时，可执行会车避让
VLA 沟通
新增园区地库地图绘制，可直接选择目标车位发起导航并开启智驾前往
智能座舱
理想同学
新增氛围空间 Agent：自然语言即可联动调节灯光、空调、音量、香氛、音乐，适配纪念日、观影、商务、休息、长途驾驶等场景
新增地图 Agent：支持模糊地点查询、居中位置推荐、指定行驶路线、长途充电路线、多地点复杂路线规划，收藏 / 记忆地点可纳入路线规划
新增个性化闲聊，支持闲聊对话中引用用户记忆
优化大模型能力：指令遵循、多轮纠错准确性显著提升，联网搜索接口升级，回复权威性、时效性更佳
任务大师
新增个性化音效、视频及车外播报能力，联动大师按键、放空桌面等扩展条件动作
新增条件：车辆解闭锁、大师按键、前排屏桌面
新增动作：自定义音效、自定义视频、车外播报、前排屏桌面切换
任务广场新增推荐展示，包含品牌代言人语音彩蛋、魔法咒语视频彩蛋
游戏
新增《远方》、《霓虹深渊》、《超级幻影猫 2》、《饥饿鲨：世界》四款游戏，支持多屏同看
后舱娱乐屏
新增展开和收起动效
后舱交互屏
新增自动进入屏保时间设置项，默认 30s 进入屏保
新增临时解锁功能：锁定状态长按 3s 即可临时解锁，30s 无操作自动恢复锁定
副驾屏主交互
优化交互逻辑：显示时间时点击任意位置进入副驾娱乐屏，新增底栏退出按钮
地图
优化红绿灯倒计时：可同时显示前方最多 2 个红绿灯
新增目的地智能预测开关，默认开启
OTA 交互
新增自动更新功能，开启后可在凌晨 2:00-4:00 满足条件时自动升级，实现无感 OTA
对讲机
新增队长广播：创建小队的用户可发起 30s 广播
全景影像
新增轮毂视角自定义视野范围，支持调整大小、高度和左右位置
影石 Insta360 车载版
新增支持影石 Insta360 X6 相机
QQ 音乐
优化全屏歌词，支持 EID 和全屏歌词共存
网易云音乐
新增全屏歌词模式，支持 EID 与全屏歌词共存
汽水音乐
新增沉浸全景声音质
手车互联
新增 Apple CarPlay、HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink 三大互联应用
新增手车互联管理页面，支持设备连接管理
新增状态栏手车互联管理、语音控制、方向盘按键控制，支持长按语音按键唤醒 Siri
爱奇艺 / 腾讯视频 / 优酷视频
优化驻车场景播放交互：新增主驾沉浸态，支持全屏沉浸态避让、播放页左右移屏
小宇宙、极空间
新增小宇宙、极空间车载应用，需在应用中心下载
喜马拉雅
新增 AI 文稿边听边看，新增 Audio Vivid 三维菁彩声音质
浏览器
优化副驾屏沉浸态浏览体验，P 挡下支持全屏云游戏、视频播放
理想 AI 眼镜 Livis
导航播报结束后可恢复手机侧被打断的媒体播放
智能电动
驾乘体验
新增舒适刹停开关，可自行选择开启或关闭舒适刹车
新增智能油电功能：导航时自动规划途经充电站，临近充电点优先用电，降低油耗
优化悬架高度调节：开门状态下悬架调高需二次确认，减少磕碰风险
新增爆胎稳定控制功能：高速爆胎时底盘电控自动干预，降低失稳风险
充电体验
优化充电报告，UI 全面调整，新增配图，数据呈现更直观
新一代理想 L6 Ultra
高级辅助驾驶
VLA 驾驶 / 全场景导航辅助驾驶（NOA）
新增校车、水泥搅拌车、市政清洁车的感知与渲染
新增动态换挡能力，三点调头时未完全刹停即可切换挡位，提升调头效率
优化 ETC 通道跟车起步体验，可以踩油门解除速度抑制，提升通行效率
新增窄路会车时倒车让行能力
VLA 指挥
新增泊车失败主动恢复功能，泊车受阻时可主动切换相邻车位尝试，放弃则自动复位至初始位置
新增舱外 & 眼镜指挥泊车方位控制，可指挥车辆泊入指定方位车位
优化 VLA 指挥功能：支持连贯自然语言复合指令，新增语义澄清机制，对话更自然流畅
优化后备厢取放物品自主挪车功能，支持尾门按键一键闭锁并关门，自动锁车
VLA 泊车
优化园区地面行驶效率、过闸机体验
泊入车位推荐时优先推荐收藏车位
扩展智能泊车触发条件：车辆压车位时可触发泊入，园区单侧有遮挡支持正常泊出
新增关门泊入，离车泊入时可选择关门直接启动
新增园区会车避让：直路 / 转弯遇到对向车阻塞通道时，可执行会车避让
VLA 沟通
新增园区地库地图绘制，可直接选择目标车位发起导航并开启智驾前往
智能座舱
理想同学
新增氛围空间 Agent：自然语言即可联动调节灯光、空调、音量、香氛、音乐，适配纪念日、观影、商务、休息、长途驾驶等场景
新增地图 Agent：支持模糊地点查询、居中位置推荐、指定行驶路线、长途充电路线、多地点复杂路线规划，收藏 / 记忆地点可纳入路线规划
新增个性化闲聊，支持闲聊对话中引用用户记忆
优化大模型能力：指令遵循、多轮纠错准确性显著提升，联网搜索接口升级，回复权威性、时效性更佳
任务大师
新增个性化音效、视频及车外播报能力，联动大师按键、放空桌面等扩展条件动作
新增条件：车辆解闭锁、大师按键、前排屏桌面
新增动作：自定义音效、自定义视频、车外播报、前排屏桌面切换
任务广场新增推荐展示，包含品牌代言人语音彩蛋、魔法咒语视频彩蛋
游戏
新增《远方》、《霓虹深渊》、《超级幻影猫 2》、《饥饿鲨：世界》四款游戏，支持多屏同看
后舱娱乐屏
新增展开和收起动效
后舱交互屏
新增自动进入屏保时间设置项，默认 30s 进入屏保
新增临时解锁功能：锁定状态长按 3s 即可临时解锁，30s 无操作自动恢复锁定
副驾屏主交互
优化交互逻辑：显示时间时点击任意位置进入副驾娱乐屏，新增底栏退出按钮
地图
优化红绿灯倒计时：可同时显示前方最多 2 个红绿灯
新增目的地智能预测开关，默认开启
OTA 交互
新增自动更新功能，开启后可在凌晨 2:00-4:00 满足条件时自动升级，实现无感 OTA
对讲机
新增队长广播：创建小队的用户可发起 30s 广播
全景影像
新增轮毂视角自定义视野范围，支持调整大小、高度和左右位置
影石 Insta360 车载版
新增支持影石 Insta360 X6 相机
QQ 音乐
优化全屏歌词，支持 EID 和全屏歌词共存
网易云音乐
新增全屏歌词模式，支持 EID 与全屏歌词共存
汽水音乐
新增沉浸全景声音质
手车互联
新增 Apple CarPlay、HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink 三大互联应用
新增手车互联管理页面，支持设备连接管理
新增状态栏手车互联管理、语音控制、方向盘按键控制，支持长按语音按键唤醒 Siri
爱奇艺 / 腾讯视频 / 优酷视频
优化驻车场景播放交互：新增主驾沉浸态，支持全屏沉浸态避让、播放页左右移屏
小宇宙、极空间
新增小宇宙、极空间车载应用，需在应用中心下载
喜马拉雅
新增 AI 文稿边听边看，新增 Audio Vivid 三维菁彩声音质
浏览器
优化副驾屏沉浸态浏览体验，P 挡下支持全屏云游戏、视频播放
理想 AI 眼镜 Livis
导航播报结束后可恢复手机侧被打断的媒体播放
智能电动
驾乘体验
新增智能油电功能：导航时自动规划途经充电站，临近充电点优先用电，降低油耗
充电体验
优化充电报告，UI 全面调整，新增配图，数据呈现更直观
2026 款理想 i6
高级辅助驾驶
VLA 驾驶 / 全场景导航辅助驾驶（NOA）
新增校车、水泥搅拌车、市政清洁车的感知与渲染
新增动态换挡能力，三点调头时未完全刹停即可切换挡位，提升调头效率
优化 ETC 通道跟车起步体验，可以踩油门解除速度抑制，提升通行效率
新增窄路会车时倒车让行能力
VLA 指挥
新增泊车失败主动恢复功能，泊车受阻时可主动切换相邻车位尝试，放弃则自动复位至初始位置
新增舱外 & 眼镜指挥泊车方位控制，可指挥车辆泊入指定方位车位
优化 VLA 指挥功能：支持连贯自然语言复合指令，新增语义澄清机制，对话更自然流畅
优化后备厢取放物品自主挪车功能，支持尾门按键一键闭锁并关门，自动锁车
VLA 泊车
优化园区地面行驶效率、过闸机体验
泊入车位推荐时优先推荐收藏车位
扩展智能泊车触发条件：车辆压车位时可触发泊入，园区单侧有遮挡支持正常泊出
新增关门泊入，离车泊入时可选择关门直接启动
新增园区会车避让：直路 / 转弯遇到对向车阻塞通道时，可执行会车避让
VLA 沟通
新增园区地库地图绘制，可直接选择目标车位发起导航并开启智驾前往
智能座舱
理想同学
新增氛围空间 Agent：自然语言即可联动调节灯光、空调、音量、香氛、音乐，适配纪念日、观影、商务、休息、长途驾驶等场景
新增地图 Agent：支持模糊地点查询、居中位置推荐、指定行驶路线、长途充电路线、多地点复杂路线规划，收藏 / 记忆地点可纳入路线规划
新增个性化闲聊，支持闲聊对话中引用用户记忆
优化大模型能力：指令遵循、多轮纠错准确性显著提升，联网搜索接口升级，回复权威性、时效性更佳
任务大师
新增个性化音效、视频及车外播报能力，联动大师按键、放空桌面等扩展条件动作
新增条件：车辆解闭锁、大师按键、前排屏桌面
新增动作：自定义音效、自定义视频、车外播报、前排屏桌面切换
任务广场新增推荐展示，包含品牌代言人语音彩蛋、魔法咒语视频彩蛋
游戏
新增《远方》、《霓虹深渊》、《超级幻影猫 2》、《饥饿鲨：世界》四款游戏，支持多屏同看
后舱娱乐屏
新增展开和收起动效
后舱交互屏
新增自动进入屏保时间设置项，默认 30s 进入屏保
新增临时解锁功能：锁定状态长按 3s 即可临时解锁，30s 无操作自动恢复锁定
副驾屏主交互
优化交互逻辑：显示时间时点击任意位置进入副驾娱乐屏，新增底栏退出按钮
地图
优化红绿灯倒计时：可同时显示前方最多 2 个红绿灯
新增目的地智能预测开关，默认开启
OTA 交互
新增自动更新功能，开启后可在凌晨 2:00-4:00 满足条件时自动升级，实现无感 OTA
对讲机
新增队长广播：创建小队的用户可发起 30s 广播
全景影像
新增轮毂视角自定义视野范围，支持调整大小、高度和左右位置
影石 Insta360 车载版
新增支持影石 Insta360 X6 相机
QQ 音乐
优化全屏歌词，支持 EID 和全屏歌词共存
网易云音乐
新增全屏歌词模式，支持 EID 与全屏歌词共存
汽水音乐
新增沉浸全景声音质
手车互联
新增 Apple CarPlay、HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink 三大互联应用
新增手车互联管理页面，支持设备连接管理
新增状态栏手车互联管理、语音控制、方向盘按键控制，支持长按语音按键唤醒 Siri
爱奇艺 / 腾讯视频 / 优酷视频
优化驻车场景播放交互：新增主驾沉浸态，支持全屏沉浸态避让、播放页左右移屏
小宇宙、极空间
新增小宇宙、极空间车载应用，需在应用中心下载
喜马拉雅
新增 AI 文稿边听边看，新增 Audio Vivid 三维菁彩声音质
浏览器
优化副驾屏沉浸态浏览体验，P 挡下支持全屏云游戏、视频播放
理想 AI 眼镜 Livis
导航播报结束后可恢复手机侧被打断的媒体播放
智能电动
驾乘体验
优化悬架高度调节：开门状态下悬架调高需二次确认，减少磕碰风险
充电体验
优化充电报告，UI 全面调整，新增配图，数据呈现更直观