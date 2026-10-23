李想：2026 款理想 i6 续航达成率 104%，是因为核心三电都是我们自己的

IT之家 10 月 23 日消息，理想汽车官微宣布，2026 款理想 i6 环太湖续航直播挑战成功。模拟用户城区出行场景，实测续航里程 811.4 公里，达成率 104%，平均电耗 11.8 千瓦时 / 百公里。

随后，理想汽车 CEO 李想在微博发文披露了这次测试的更多细节：测试的是城区用车场景。当地气温在 13 到 20℃ 之间，顶着城区限速开，空调 24℃ 自动模式前后排全开，车上 4 个成年人（IT之家注：总体重约 300kg）加 50 公斤设备。

李想表示，今年搭载连山电池的车型，续航成绩都很扎实，甚至可以说“反向虚标”。全新理想 L8 在易车的满载续航测试里，CLTC 达成率 107%。2026 款理想 i6 的续航达成率也超过了 104%。“能做到这一点，是因为核心三电，电池、电控和电机都我们自己打通设计的，核心部件自研，才能按同一套逻辑去深度协同 —— 既能支持 5C 超充，又能让全系车型续航更长、能耗更低。”

李想以 2026 款理想 i6 为例：连山电池可以和车身一起设计，电池包上盖直接贴合车身地板的造型，为整车多装下近 3 度电。电控中最核心的碳化硅功率模块也是自研的，缩短了电流路径，整个电驱系统的效率提升，给续航贡献了约 30 公里。

李想在昨天的预热微博中提到，自己对此次续航测试的信心来自两方面：一是电池更大，26 款 i6 的电池加大到了 96 度，CLTC 续航从 25 款的 720 公里提升到 780 公里；二是三电自研，26 款 i6 搭载了自研的 5C 超充连山电池、自研自制的后驱动电机，以及采用自研碳化硅功率模块的电控。三电全部打通自己做，可以一起标定和优化，整车电耗能做得更低。

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