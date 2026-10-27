理想汽车：2026 款理想 i6 底盘延续 25 款配置，重点优化转向和刹车

IT之家 10 月 27 日消息，10 月 26 日，在最新一期《理想汽车答网友问》中，理想汽车解答了关于 2026 款理想 i6 底盘、提车等用户比较关心的问题。新车将于 10 月 28 日正式上市，10 月 29 日开启全国交付。

据介绍，2026 款理想 i6 的底盘延续了 25 款的硬核配置，搭载全铝悬架、双腔空气弹簧和连续可变阻尼减振器。全车配备 4 个高性能液压衬套，车身扭转刚度达到 52014N·m/°，配合低重心设计，兼顾舒适与操控。在此基础之上，2026 款理想 i6 还重点优化了转向和刹车。

转向响应更灵敏：转向系统调校升级，日常变道、过弯时，车头能更及时地跟上方向盘的动作，指向直接，开起来更干脆利落。

刹车脚感更扎实：对比 25 款，优化了踏板阻尼与制动力度，脚感更扎实。制动反馈呈现清晰的线性变化，踩多少，制动力就有多少，市区跟车、路口减速时，更好把控车速。

IT之家注意到，2026 款理想 i6 与在售车型基本保持一致，延续了理想汽车的纯电家族式设计语言，采用了鲨鱼前脸以及星环大灯，并将换装 ADB 大灯。新车车顶配备了激光雷达，搭载自研马赫 M100 芯片，支持高阶智能驾驶辅助系统。此外，2026 款理想 i6 将新增薄荷绿和紫色两款外观颜色。