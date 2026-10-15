全新理想 i9 Home 自研电池车型开启交付，36.98 万元

IT之家 10 月 15 日消息，理想汽车今日宣布搭载理想自研 5C 三元锂电池的全新理想 i9 Home 正式开启交付。

全新理想 i9 Home 车型于 9 月 16 日上市，仅推出一款车型，售价 36.98 万元，9 月 19 日已开启首批交付。

首批车型此前搭载宁德时代 5C 三元锂电池，在自研电池完成产能爬坡后，新下定用户已全量切换为理想自研 5C 三元锂电池，电芯由欣旺达代工生产，电池包、BMS 及热管理系统均由理想自主研发制造。此次交付标志着理想 i9 的电池方案正式切换至自研体系。

理想 i9 定位六座纯电 SUV，长宽高为 5225/1970/1752mm，轴距 3168mm；风阻系数 0.215，CLTC 百公里能耗仅为 15.1 千瓦时；最大涉水深度 650mm，空气悬架升至最高时离地间隙达到 196mm。

动力方面，理想 i9 采用前后双电机布局，前电机最大功率 150kW，后电机最大功率 250kW，配备 101kWh 三元锂电池包，CLTC 纯电续航分别为 680km 和 705km，车辆最高车速 200km/h。底盘配备线控转向、后轮转向以及双腔双阀魔毯空气悬架，转弯半径仅为 5.3 米。

智能化配置是理想 i9 的核心卖点之一。该车搭载理想自研马赫 M100 智驾芯片，采用 5 纳米车规级工艺，单芯片算力 1280TOPS，为全球首款量产的动态数据流 AI 芯片，实际运行效率超过 82%。理想汽车表示，马赫 VLA 2.5 将在 10 月推送更新。座舱方面，新车采用高通骁龙 8797 芯片，前排配备 29 英寸 6K 全景屏，后排配备 21 英寸 4K 移动屏，并首发搭载 CarPlay 功能。

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