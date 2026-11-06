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印度计划两年内完成自研 GPU，推动 SHAKTI、VEGA 处理器商业化

2026/11/6 12:21:09 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 6 日消息，印度正加快建设本土半导体产业，计划在未来约 24 个月内研发出自主 GPU 芯片，同时推动基于 RISC-V 架构的 SHAKTI 和 VEGA 处理器进入商业市场。

据印度科技媒体 ETGovernment 当地时间 11 月 4 日报道，印度电子和信息技术部（MeitY）秘书长 S. Krishnan 在接受采访时透露，根据印度半导体使命 2.0，政府计划支持本土 GPU 芯片研发。

他表示，这项工作不可能一蹴而就，预计需要约 24 个月，印度将朝着拥有自主 GPU 的目标推进。不过，这一 GPU 项目目前仍处于早期规划阶段。Krishnan 没有透露具体负责研发的企业、芯片供应商或制造商，也没有公布芯片架构、性能指标及制程等技术细节。

Krishnan 还介绍了印度发展 AI 产业所需的五个基础层面，分别是能源供应、加速器芯片、计算基础设施与服务器、AI 模型以及应用。

据介绍，印度企业 VVDN、Kaynes 和 Avalon 已经具备服务器制造能力，印度高级计算发展中心（C-DAC）则开发了 Rudra 系列服务器，其中包括面向 AI 工作负载的产品，并通过技术转让帮助当地企业扩大生产。

除了 GPU，印度政府也计划推动本土 SHAKTI 和 VEGA 处理器商业化。两者均采用开放的 RISC-V 指令集架构，属于 CPU 设计，与此次规划中的 GPU 芯片是不同项目。采用 RISC-V 架构意味着本土开发者可以在不依赖专有 CPU 指令集架构授权的情况下设计处理器。

这两项处理器计划已经推进多年。印度理工学院马德拉斯分校（IIT Madras）于 2019 年发布 SHAKTI 软件开发工具包，让开发者能够在处理器商业化之前着手开发相关应用。2024 年推出的 Aries 3.0 开发板则搭载了 C-DAC 的 VEGA ET301 处理器。

VEGA ET301 是一款 32 位芯片，最高运行频率为 100MHz，配备 26KB SRAM，主要面向传感器、可穿戴设备和物联网等相对简单的应用场景，并非面向桌面 PC 或高强度图形计算任务。

在实际应用方面，印度政府于 9 月 26 日举行的 SEMICOM India 活动上展示了多个采用 SHAKTI 和 VEGA 处理器的项目，包括基于 SHAKTI 的自主水面清洁机器人、搭载 VEGA 处理器的数字望远镜，以及用于监测森林环境的 VEGA 项目。

印度电子和信息技术部还通过设计关联激励计划（DLI）扶持本土芯片设计企业。该部门表示，已有 24 家企业获得相关计划支持，并在此后获得风险投资或其他私人投资。这些企业涉及微控制器、无人机飞行控制器、智能电表芯片和闭路电视摄像头等产品。

在半导体制造方面，印度也在引入国际企业参与本土产业建设。印度总理府此前公布的信息显示，塔塔电子已与荷兰半导体设备制造商 ASML 达成合作，为印度古吉拉特邦多莱拉（Dholera）的首座前端半导体晶圆厂提供支持。英特尔也已宣布与塔塔集团建立战略合作关系，涉及印度市场的半导体制造和封装业务。

在 AI 对就业市场的影响方面，Krishnan 将当前机遇与 2000 年前后的 Y2K 问题相提并论。他认为，AI 可能为印度 IT 服务业带来类似的增长机会，不过具体业务形态将有所不同。印度企业可以帮助全球公司将 AI 技术整合进现有业务系统，提供数据安全、系统集成和企业级部署等服务。

印度国家转型委员会（NITI Aayog）此前发布的一份研究报告估计，印度 IT 及 IT 支持服务行业目前约有 600 万名从业人员。随着 AI 技术改变行业结构，约 200 万个现有岗位可能被淘汰，但与此同时，行业也可能新增约 400 万个岗位。Krishnan 认为，企业级 AI 应用落地将成为印度 IT 服务业新的业务增长方向。

印度政府希望通过 India Semiconductor Mission 2.0，逐步建立覆盖芯片设计、晶圆制造、先进封装、半导体材料、制造设备和研发的完整产业生态。

根据印度电子和半导体协会（IESA）此前发布的数据，印度半导体市场规模目前已超过 500 亿美元，预计到 2030 年将接近 1,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6,682.52 亿元人民币）

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关键词：RISCVGPU

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