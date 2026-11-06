启境 GX7 车型 11 月 8 日开启集中交付，限时权益价 22.99 万元起

IT之家 11 月 6 日消息，启境 GX7 于 9 月 23 日上市，将于 11 月 8 日启动集中交付。该车共 3 款车型，官方指导价 23.99 万至 30.19 万元，限时权益价 22.99 万至 29.19 万元。

GX7 是启境品牌第二款量产车，定位“阔五座智能百变 SUV”，车身尺寸 5099/2006/1750 毫米，轴距 3070 毫米。

新车全系标配华为乾崑智驾 ADS 5，感知方案由 4 颗激光雷达构成，包括 1 颗 896 线双光路图像级激光雷达和 3 颗高精度固态激光雷达，全车传感器数量为 38 个，并采用面向 L3 级自动驾驶的全链路冗余架构。

座舱方面，GX7 首批搭载鸿蒙座舱 6，配备双 15.6 英寸智慧屏，支持主动式儿童关怀与智能萌宠交互等功能。

动力方面，GX7 全系采用 1.5T 增程系统，提供三种电机布局。单电机后驱版最大功率 200 千瓦，百公里加速 7.6 秒；双电机版总功率 340 千瓦，加速 4.9 秒；三电机四驱版总功率 550 千瓦，加速 3.9 秒。

电池方面，启境提供 52 千瓦时磷酸铁锂与 67 千瓦时三元锂两种方案，CLTC 纯电续航对应 340 公里、325 公里和 385 公里，综合续航最高 1580 公里。全系支持 800V 5C 超充，30% 至 80% 补能时间小于 10 分钟。