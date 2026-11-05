大疆发布 Matrice 5T 无人机：标配激光雷达、毫米波雷达、全彩全向视觉感知系统，57488 元

IT之家 11 月 5 日消息，DJI 大疆今日正式发布全场景轻型旗舰 DJI Matrice 5T。这是大疆首次在轻型行业无人机上标配激光雷达、毫米波雷达与全彩全向视觉感知系统。中国大陆地区官方售价为 57,488 元。

IT之家获悉，该机配备原生 1K 热成像相机、多焦段可见光相机，支持 IP55 防水等级，最长飞行时间达 59 分钟，内置机载算法可辨别超 20 种目标类型，开放算力可以导入第三方 AI 模型，全面覆盖应急救援、电力巡检、测绘、交通、水利海事、公共安全等多类场景。

官方表示，这款无人机的运输箱紧凑便携，单手即可轻松提拿；从开机到起飞仅需约 10 秒，可边飞边建模，照片可实时回传遥控器，在本地快速生成点云或 2.5D 模型，200 张照片从采集完成到出图仅需 8 分钟。

DJI Matrice 5T 配备高能量密度动力电池，最长飞行时间达 59 分钟。标配静音桨叶采用仿生“蝙蝠翼”前后掠桨尖设计，将飞行噪声控制在 80 dB(A)，在优化飞行能效的同时最大限度降低声学干扰，尤其适用于城市低空巡查和野生动物生态保护观测等对噪声敏感的任务场景。

Matrice 5T 是大疆首次在轻型行业无人机上标配激光雷达、毫米波雷达与全彩全向视觉感知系统的机型，三类传感器相互补充。激光雷达在夜间无光环境下仍可捕捉电力导线等细小障碍物，导线探测距离达 32 米。毫米波雷达在团雾、扬尘和雨雪天气中可持续输出距离感知数据，保障复杂天气下的作业安全。在光线和信号受限的环境中，全向低光鱼眼系统在照度低至 0.5 lux 时仍可实现视觉定位。

在环境适应与动力方面，该机整机防护等级为 IP55，可在沙尘和雨水喷淋环境下作业，工作温度覆盖零下 20 摄氏度至 50 摄氏度。其动力系统单轴拉力较 Matrice 4T 提升 98%，并搭载电机缺相检测与控制算法，进一步提高稳定性和安全冗余。

DJI Matrice 5T 采用新一代图传系统，遥控器内置高增益天线，飞行器内置双 4G 增强图传模块，在 4G 融合图传模式下，可根据网络质量自动选择较优信号链路。遇到山体、建筑遮挡时，可让另一台无人机升空充当“空中信号中转站”：一台中继机可为一台或两台作业机传递信号，两台中继机接力还能进一步延长距离，帮助用户在最远 40 公里的图传距离中把作业范围安全地推向更远、更复杂的地带。

DJI Matrice 5T 采用热成像、广角、中长焦、长焦多相机协同配置，并融合激光测距、近红外补光与双光融合显示等辅助能力；其中广角相机在 0.01 lux 微光环境下仍可输出高饱和度全彩影像，长焦相机光学变焦提升至 11 倍。

Matrice 5T 无人机智能作业能力较上代大幅提升，内置 AI 模型可辨别超 20 种目标类型，场景适应性更广。可见光与红外画面并行分析、分屏显示，快速检测车、船、烟火点等。更开放机载算力，支持导入第三方机载模型，便于灵活部署专属算法。