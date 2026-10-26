大疆针对北京地区消费级无人机推出专属托管服务：最长可免费存储一年，后续每台每年 199 元

IT之家 10 月 26 日消息，据 DJI 大疆服务公众号，大疆针对北京地区个人名下的消费级无人机推出了专属托管服务。申请通道于 10 月 26 日 14:00 至 11 月 14 日 20:00 开放，用户须在 11 月 14 日 24:00 前通过快递将设备寄出，已停止服务的旧机型因无法进行检修并不在本次托管的范围内。

据介绍，相应托管服务涵盖了无人机与配件的储存、取用寄还、电池补电、设备检测及常规售后维修。大疆会在收到机器后的 7 天内完成入库检测，业务仅支持对功能正常的机器进行储存，若设备已损坏则需先勾选故障标签完成维修后才能托管。

费用方面，若设备已于规定时间前完成有关部门信息核实，且实物 SN 码与登记一致，即可享受最长 1 年的免费托管，内含 1 次双程包邮的取用服务。未完成核实的机器则需按 199 元每台的标准收取最长一年的托管费。

在办理流程上，申请托管以及后续需要取用机器时，用户目前需要通过在线客服获取办理流程。由于出库前大疆会花费 5 至 7 个工作日对设备状态进行再次检测，因此在节假日等使用高峰期，用户需要提前规划好取件的时间。

IT之家注意到，该服务在物流和周期上有严格的限制条件。大疆称无人机设备取用或寄还的目的地仅限中国大陆的非北京地区，也就是托管后的无人机将无法再次寄回北京。其次，一旦用户使用了取用或寄还服务，当前的托管流程即视为“闭环结束”。如果用户在游玩结束后想再次将机器寄回大疆的托管点，则属于全新的流程，需要按 199 元每台的标准重新支付续费。