消息称苹果 Action Button 操作按钮将在明年下半年的新款 iPhone 正式退幕

IT之家 11 月 6 日消息，博主 @刹那数码 今日发文透露，苹果 Action Button 操作按钮，将在明年下半年的新款 iPhone 上正式退幕。

博主称，该按键将与相机按钮进行整合 —— 单击进入相机，长按 Action Button 操作。

IT之家注：苹果公司自 2007 年推出初代 iPhone 以来，过去的硬件产品更迭中，始终保留了静音拨片，而在 2023 年发布的 iPhone 15 Pro 系列中，静音拨片退出舞台，改用操作按钮。苹果官方对这项功能的描述如下：

在 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 上，操作按钮取代了响铃 / 静音开关。你可以选取按下操作按钮时想要其执行的功能。由于该按钮触手可及，将其用于经常执行的操作会十分有用。（操作按钮的位置如下所示。）想要将其用于其他功能时，你可以轻松地更改操作。

而在 2024 年的 iPhone 16 系列上，苹果又带来了全新的相机控制按键，其具有触觉反馈功能，点击即可启动相机应用程序。再次点击可拍摄照片，而按住不放则可录制视频。还支持触摸手势，可以区分点击和轻按。该按键也一直延续至最新的 18 Pro 系列。

值得一提的是，在 iPhone Duo 上，苹果率先取消了操作按钮。作为参考，苹果此前在 iPhone 6s 上推出过 3D Touch 功能，该功能一直延续至 iPhone XS，但却在同代的 iPhone XR 上直接取消，且后续机型也并未搭载。此次 iPhone Duo 取消 Action Button 操作按钮或暗示后续机型也会取消该按键。

事实上，Action Button 操作按钮与相机控制按键确实在功能性上存在一定重叠 —— 例如，操作按钮设置为快捷打开相机后，支持长按唤醒相机、点按拍照；相机控制按键支持设置单击或双击启动相机 App，进入相机后支持点按拍照。

虽然在 iPhone 15 Pro 推出了操作按钮，方便用户设置不同功能，但依旧有用户选择将其设置为静音键。如果此次爆料属实，意味着陪伴了用户近 20 年的快捷静音操作将彻底退出历史的舞台。