高通史上最大 5G 交易：联合 SpaceX 建设星链移动全美国 5G 网络

IT之家 11 月 4 日消息，高通宣布，SpaceX 选择其跃龙（Dragonwing）蜂窝基础设施平台，为星链移动（Starlink Mobile）美国全国 5G 地面网络提供技术支持。

IT之家获悉，此次合作涉及 Dragonwing QRU100 和 QDU100 平台，采用 64T64R 大规模 MIMO 技术。SpaceX 计划在多年合作期内部署数万个基站，预计 2027 年启动美国全国范围内的网络部署。

据路透社报道，尽管高通未披露具体的合同金额，但明确表示“这是公司迄今为止规模最大的一笔 5G 交易”。此举标志着埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下的这家太空探索公司正式向美国传统无线运营商发起挑战。

高通以智能手机处理器芯片闻名，而这笔交易将进一步拓展其在电信网络基础设施市场的版图。通过向铁塔基站设备供应核心芯片，高通将在此领域与美满电子、博通以及英特尔展开直接竞争。

目前，高通正持续推进业务多元化战略以摆脱对移动终端的单一依赖，此前已为日本和越南的 5G 网络建设提供技术支撑。

SpaceX 的目标是打造全美主流的全国性无线运营商，通过融合低轨卫星互联网与地面蜂窝网络，正面硬碰 AT&T、Verizon 与 T-Mobile 这三位通信巨头。

尽管与这“三巨头”正面抗衡需要耗费巨额资金，使外界对 SpaceX 该计划的可行性仍存疑虑，但该公司已在加速推进：一方面积极收购无线频谱资源，另一方面正与各大铁塔基建公司洽谈合作，全力扩建其地面通信网络。

高通指出，其所供设备将为多频段网络打下灵活的技术底座，支持分阶段推进落地。首期部署将重点聚焦于地面 5G 网络，其架构设计兼具未来演进能力，可无缝适配更高级别的连接技术与网络智能化升级。

在技术层面，高通的射频方案旨在显著提升基站的网络覆盖、通信容量与频谱利用效率（即单位频谱带宽下的数据传输速率）。结合波束成形技术，基站能够将无线信号精准定向发射至用户终端，从而最大化发挥 SpaceX 所获授权频谱的效能。

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