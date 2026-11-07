宇树科技联合巨星传奇发布首款消费级收藏机器狗 UNI-DOGGIE，首发价 43900 元

IT之家 11 月 7 日消息，11 月 6 日，巨星传奇在第九届进博会上首发与宇树科技联合开发的 UNI-DOGGIE 机器狗，售价 43900 元。

IT之家从官方介绍获悉，UNI-DOGGIE 是巨星传奇与宇树科技联合打造的赛博朋克潮流艺术机器狗，兼备陪伴功能与社交属性，同时也是宇树科技第一只消费级收藏机器狗。产品融合“明星 IP× 潮玩 × 科技”，在硬核技术底座之上，更注重 IP 形象、情感连接、互动体验的趣味性与生活场景的广泛适配，让机器狗成为有温度的智能陪伴伙伴。在市场端，UNI-DOGGIE 零售价为 43900 元，并已获得商业化首单，威刚科技作为经销商已采购 1000 台。

在运动能力上，UNI-DOGGIE 站立尺寸为 72×37×71 厘米，重量约 19 千克，搭载 12 个铝合金精密关节电机，最快移动速度 2 米 / 秒，可在地板、地毯、浅草地及瓷砖路面平稳行走，最大跨越台阶高度 16 厘米，爬坡角度≤40°。

在交互层面，产品支持跑跳、倒立行走、舞狮步态、跳舞、比心、握手等动作，机鼻摄像头支持随行拍照与录像，智能伴随系统 3.0 支持无牵引自动跟随，并可通过 App 实现 4G 远距离控制与智能 OTA 升级。应用场景覆盖家庭陪伴、户外随行、潮玩聚会、品牌商演、亲子互动等方向。