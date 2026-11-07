员工用 AI 辅助办公被开除，法院判决公司赔偿 4.6 万

IT之家 11 月 7 日消息，据央视财经今日报道，吴女士在一家保险公司担任法务，2024 年 7 月，为优化工作流程、提升 PPT 制作及数据分析效率，她将自行整理加工后的公司稽核问题数据表，上传至公司部门领导和直属领导多次推荐的第三方 AI 平台用于辅助办公。不料一个月后她竟被公司以“严重违反信息安全等相关规定”为由解除了劳动合同。

吴女士向北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，法院经审理认为，吴女士无泄露公司秘密的主观故意，不足以认定其严重违反工作纪律应当解除劳动关系。

最终，法院作出判决：撤销保险公司向吴女士作出的《解除劳动合同告知书》，继续履行劳动合同；支付吴女士工资损失、年终奖差额等各种款项共计四万六千余元。保险公司不服一审判决提起上诉，二审法院驳回上诉，维持了原判，目前判决已生效。

IT之家查询获悉，在案证据显示，保险公司虽制定了保密制度、信息安全管理规定，与员工签署了保密协议，但所有内部规章制度均未明确禁止员工使用第三方 AI 工具辅助办公，也未针对 AI 办公场景出台专项合规规则或操作规范，更未开展任何 AI 工具使用专项培训。

法院还指出，公司未能举证证明吴女士上传的文件属于法定或制度界定的核心保密信息，也无法证实该行为造成了信息外泄、经济损失或声誉受损等实际后果。仅以 AI 平台存在数据留存的通用规则推定存在泄密风险，不足以认定员工行为构成“严重违反规章制度”。

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