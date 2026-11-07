印度 IT 行业领袖警告：AI 或致应届毕业生更难进入科技行业

IT之家 11 月 7 日消息，据日经亚洲 6 日报道，印度最大科技行业协会 —— 印度全国软件与服务公司协会会长拉杰什 · 南比亚尔警告，随着 AI 逐渐接手基础编程和软件测试工作，印度应届大学毕业生进入科技行业可能更加困难。

南比亚尔认为，求职难的问题，可能要等到印度软件出口企业适应新的商业环境后才能缓解。随着技术基础设施管理等传统核心业务的工作量减少，企业需要开拓网络安全、AI 咨询、技术部署及维护等新业务，弥补由此造成的业务缺口。

他进一步指出，软件企业的收费模式正从按项目投入人数计费转向按实际成果收费，应届毕业生的求职门槛也会随之改变。

因此，高校需要调整计算机专业课程，否则印度可能出现数以千计的工科毕业生，所学技能却无法满足企业需求。“对刚毕业的学生来说，这确实是个令人担忧的问题，我不想粉饰这一点。如果我们的教育体系不能尽快跟上变化，学生可能一毕业就发现，自己学到的技能早就过时了。…… 课程体系从未像现在这样需要如此大幅度的改革。”

官方估算显示，在截至今年 3 月的财年，印度共有 5903 所工程与技术类院校，入学人数接近 260 万人。由于科技行业薪资丰厚，许多人将科技岗位视为实现经济富裕的途径。

但即使 AI 时代还处于起步阶段，印度也面临严峻的大学生就业问题。阿齐姆 · 普莱姆吉大学估计，2004 年至 2023 年，印度失业大学毕业生人数增加至原来的近 4 倍，达到约 1100 万人。

IT之家从报道中获悉，南比亚尔认为，印度软件行业正经历一场“再平衡”，调整还会持续一段时间，直到 AI 业务增长足以弥补传统 IT 基础设施维护业务的收入损失。“这个过程中难免会时不时遇到阵痛，但只要跨过这个难关，几年后再回头看，我认为结果会非常非常好。”

不过，随着整个行业向 AI 转型，部分企业仍可能面临生存压力。“整个行业能否生存下去，基本没有悬念，真正的问题在于各家企业。”

南比亚尔相信，80% 至 85% 的企业能够继续生存，但一些企业或许会因为过于习惯过去的经营方式，难以顺利完成转型。“企业必须主动改革自身业务，否则就无法适应新时代。”