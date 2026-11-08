欧洲多地爆发抗议，民众走上街头要求暂停数据中心建设

IT之家 11 月 8 日消息，据彭博社报道，当地时间周六，欧洲多地继续爆发反对数据中心建设的抗议活动。民众走上街头，表达对数据中心扩张可能带来的社会和环境影响的担忧。

据爱尔兰国家广播电视台（RTÉ）报道，约有 2000 人在都柏林举行游行。芬兰广播公司 Yle 报道称，约有 1300 人聚集在赫尔辛基，芬兰多个规模较小的城镇也举行了示威活动。

由当地民主运动组织和气候抗议团体组成的联盟“停止肮脏数据中心”（Stop Dirty Data Centres）表示，此次行动旨在“阻止人工智能数据中心不受约束地扩张，防止我们的民主制度被大型科技企业的利益绑架”。

从苏格兰到西班牙、从法国到丹麦，各地环保及社会运动团体也参与了此次行动，呼吁暂停数据中心建设。抗议团体表示，在“公众通过民主程序决定如何确保人工智能和数据中心服务于人类与地球，而不是满足私人贪欲”之前，相关建设都应暂时停止。

周六的抗议活动此前，阿姆斯特丹周五也发生了一场示威活动。当时，数百名抗议者与警方在微软的一处数据中心发生冲突，最终有一人被捕。

随着科技公司投入数千亿美元建设用于运行和训练人工智能的基础设施，全球数据中心建设步伐不断加快。然而，这种快速扩张也引发了当地社区的担忧，焦点包括土地和电力需求增加、能源成本上涨，以及当地居民能否从中获得实际经济收益。

爱尔兰吸引了微软、亚马逊和谷歌母公司 Alphabet 等美国科技巨头的大规模投资，逐渐成为欧洲重要的数据中心枢纽，也是欧洲规模最大的数据中心市场之一。

爱尔兰官方统计机构的数据显示，2025 年，该国数据中心的用电量占全国电表统计总用电量的 23%。

据 Yle 报道，周六，抗议者从赫尔辛基市中心游行至谷歌办公地点，并前往议会大厦表达诉求。

谷歌今年 9 月宣布，将在芬兰投资 130 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 969.15 亿元人民币），这是该公司迄今在欧洲规模最大的一笔投资。相关计划包括扩建一座现有数据中心，并新建两座数据中心。芬兰工业联合会表示，目前芬兰有不同阶段的服务器园区项目，涉及投资总额约 800 亿欧元（现汇率约合 5,963.99 亿元人民币）。

近期，芬兰民众对数据中心的态度日益转向负面。此前有消息披露，在一处数据中心项目的环境影响评估尚未完成之前，谷歌的代表就已经清理了项目所在地的林地、剥离表层土壤并修建道路。

目前，负责建设该项目的公司正面临刑事调查，芬兰政府也正在推动立法，以限制人工智能产业无序扩张。

欧洲日益高涨的反对声浪，与美国的情况如出一辙。在美国，数据中心大规模扩张已经成为本周中期选举的重要议题之一。多个州的选民选择了此前承诺叫停或暂停数据中心建设的地方官员。