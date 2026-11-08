微软 Outlook 邮箱出 Bug：邮件无故丢失，部分认证配置正确的发件人也遭拦截

IT之家 11 月 8 日消息，据科技媒体 Windows Latest 今天报道，部分 Outlook.com 和 Hotmail 邮箱用户近期发现，他们无法正常接收邮件。发件人侧收到的提示是，邮件未能通过身份验证检查。

据报道，该问题最初出现于 11 月 5 日，今天仍然能成功复现。在大多数情况下，用户很难直接察觉究竟发生了什么。但如果进一步查看日志，就会发现邮件无法发送的原因是身份验证检查错误。

不过部分发件人表示，即使他们的邮件域名已经配置了有效的身份验证记录，依然会收到报错提示。某些情况下，点击重新发送又能缓解问题。

一名用户在微软论坛上写道：“即使域名已经正确配置 SPF、DMARC 和 DKIM，邮件仍然会遭到拒收。这种情况只发生在一小部分邮件中（可能取决于邮件被路由到微软的哪台服务器）。”

另一名用户表示：“我强烈怀疑这是微软方面的问题。我们只在向 Hotmail 账户发送邮件时遇到过这种情况。昨天首次出现邮件被拒收的问题，有时重新发送就能成功。今天我发送了一封邮件，收件人有两位，其中 Gmail 用户正常收到了邮件，但 Hotmail 用户的邮件却被退回了。”

一名 Microsoft 365 用户解释称，他们已经连续三周通过邮件与客户沟通，但 Outlook 突然拒绝了对方发来的回复。当这名用户尝试向自己的 Hotmail 地址发送邮件时，也遇到了相同的错误。不过，根据其在微软问答社区发布的反馈，Gmail 和另一个独立的 Exchange 邮箱均能正常接收测试邮件。

IT之家从原报道获悉，SPF 的作用是检查某台服务器是否有权代表某域名发送邮件。如果没有这类验证机制，用户的收件箱可能会充斥着大量看似来自正规域名、实际上却由无权使用该域名的人发送的邮件。

但目前 Outlook 报告的错误指向 SPF 验证失败，即使部分发件人表示自己的相关记录完全正确，仍然会遇到这一问题。

例如，部分退信通知会显示错误代码 550 5.7.23，并要求用户联系 IT 管理员检查 SPF 配置。以下是相关报告中出现的一条错误提示：

550 5.7.1 Message rejected: Message lacks SPF/DKIM/DMARC Auth Records (AS9031519)

也就是说，邮件是因为缺少 SPF、DKIM 或 DMARC 身份验证记录而遭到拒收。微软暂时没有就此问题表态，因此还没有统一解决方案。