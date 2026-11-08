微软使出新招推广 Win11 新版 Outlook：给用户奖励 Microsoft Rewards 积分

IT之家 11 月 8 日消息，据科技媒体 Windows Latest 今天报道，微软如今正在使用新招数推广 Win11 系统的新版 Outlook。只要用户使用新版 Outlook，就能领到 Microsoft Rewards 积分。

据报道，微软已经更新 Outlook 页面，其中标题栏包含一个新的 Rewards 图标，点击后就能领取积分。例如今天更新的三个活动，最多能拿到 30 个积分，而且完成活动几乎不需要花费什么精力。

第一个活动名为“外出无忧”（IT之家注：Out of office, covered），点击后会打开 Outlook 的自动回复设置页面。即使你什么都不打开，系统也会将活动标记为完成。

第二个奖励活动名为“让收件箱保持清爽”（An inbox without the noise），点击后只会打开 Microsoft 365 订阅价格页面，鼓励用户继续订阅。

最后一个活动名为“让每一天都更轻松”（Make every day a little smoother），点击后只是通过必应搜索“提升 Outlook 工作效率”（boost your Outlook efficiency）。只要打开搜索结果页面，用户就能获得积分。

微软这种推广活动或许能吸引更多用户尝试新版 Outlook。只是这款应用并不适合所有人，尤其是那些更看重性能、原生系统集成体验，以及在没有付费订阅 Microsoft 365 时仍希望获得无广告体验的用户。

微软最近已经表示，正在为经典版 Outlook 开发更快的搜索功能。该功能允许旧版 Outlook 客户端调用 Windows Search，在网络连接较差时直接从本机获取搜索结果。