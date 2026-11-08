《塞尔达传说》制作人青沼英二：不裁员，是任天堂成功的关键

IT之家 11 月 8 日消息，游戏行业似乎很难有一个月完全没有裁员消息。在运营成本不断上升的背景下，裁员已经成为一种令人遗憾的行业趋势。今年以来，游戏行业的裁员人数甚至已经超过了 2025 年全年。

多年来，任天堂一直是游戏行业中少数没有大规模裁员的公司之一。一位《塞尔达传说》系列资深开发者认为，任天堂长期坚持不裁员的做法，正是这个品牌多年来取得成功的关键。

IT之家注意到，拥有 38 年任天堂工作经验的《塞尔达传说》系列制作人青沼英二（Eiji Aonuma）近日接受 GameSpot 采访时，谈到了任天堂为何能够在行业普遍面临困境的情况下，长期保持稳定。

青沼英二表示：“我们拥有一个可以不断积累经验、培养新员工的基础。我认为，任天堂长期以来一直在坚持这样做。”

在他看来，不裁员、留住经验丰富的老员工，是任天堂取得成功的秘诀之一。随着时间推移，公司不断引入新的开发人员，从而形成了经验丰富的资深员工与充满活力的新生力量相结合的团队结构。

如果一款游戏长期由同一批人开发，作品可能会逐渐显得重复，而新员工的加入恰好能够带来不同的思路。资深开发者可以提供稳定的经验基础，新一代开发者则能够为游戏注入全新的创意。

任天堂一直以来都以员工留任率高、很少进行大规模裁员而闻名。一个广为人知的例子是，任天堂前社长岩田聪（Satoru Iwata）曾选择主动降薪，而不是通过裁员来应对公司的经营压力。