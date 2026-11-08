苹果 iPhone 18/18e 系列机型 X 光图曝光：两款手机共用部分模具，搭 4430mAh 电池

IT之家 11 月 8 日消息，综合外媒 NoteBook Check 及高通吧“小 tree_666”，近期网络上流出所谓苹果 iPhone 18 标准版 / 18e 手机的 X 光图，相应机型代号分别为 Taycan（V67 K）和 Nevera（V69）。

参考 X 光图，可以看到 iPhone 18 标准版 / 18e 手机内部布局较为相似，两款机型主板、电池以及 MagSafe 无线充电线圈位置大致相同，这意味着苹果可能让 iPhone 18 标准版和 iPhone 18e 共用部分机身模具，以降低制造成本。

摄像头方面，iPhone 18 标准版配备的后置双摄模组尺寸体积似乎相对 iPhone 17 标准版所缩小，但传感器分辨率预计不会发生变化。而 iPhone 18e 仍配备后置单摄广角模组，广角模组位置对应 iPhone 18 标准版的超广角模组，另一颗摄像头所在的位置则由疑似塑料填充件取代。

电池方面，iPhone 18 标准版 / 18e 的电池容量均为 4430mAh，相比 iPhone 17 的 3671mAh 提升约 20%、相比 iPhone 17e 的 4005mAh 提升约 10%。消息源称苹果取消实体 SIM 卡槽后腾出了内部空间，同时调整了底部扬声器和线性马达的结构，使其从原本狭长的设计改为更宽的布局，从而容纳更大容量的电池。

爆料者还称，iPhone 18 标准版 / 18e 手机均配备灵动岛和钢壳电池，iPhone 18e 甚至有望获得 iPhone 18 同款的相机控制按钮。由于两款机型的主板布局一致，苹果也可能通过不在 iPhone 18e 主板上焊接 U2 超宽带芯片的方式，进一步区分产品定位。

此外，曝光图还引发了关于屏幕规格的猜测。由于两款手机可能共用机身结构，iPhone 18e 不排除获得与 iPhone 18 相同的屏幕配置，甚至有望支持 ProMotion 高刷新率技术。不过，这些目前都缺乏可靠证据。