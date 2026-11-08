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《GTA 6》载具开进现实，West Coast Customs 打造六辆“罪城限定”座驾

2026/11/8 16:24:19 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 11 月 8 日消息，距离《GTA 6》11 月 19 日登陆 PS5 和 Xbox Series X|S 还有不到两周，Rockstar Games 就已把游戏中的六款载具搬进了现实。

这些能够上路行驶的复刻车由洛杉矶改装店 West Coast Customs 负责打造，车型包括古罗帝猎豹、佩嘉西风暴、培罗艾梅鲁斯、非凡艳妇、亚班尼风流海盗和亚班尼明日之星

六辆复刻车都采用金属结构与复合材料车身面板相结合的制造方式，配备数控机床加工定制的轮毂和车身结构件、专属车漆。

从迈阿密街头拍摄的照片判断，原型车中包括法拉利、兰博基尼、迈凯伦和雪佛兰科尔维特。

古罗帝猎豹采用低矮、宽大的楔形车身设计，灵感来自 20 世纪 80 年代的法拉利 Testarossa。猎豹从《GTA 3》开始便是系列中的常客，初代《罪恶都市》的猎豹同样参考了 Testarossa。

《GTA 6》中的猎豹 '95 是终极版专属车型，需要推进到剧情后期才能解锁。

佩嘉西风暴的原型是兰博基尼 Huracán，连名字也借鉴了原型车的命名方式：Tempesta 在意大利语中意为“风暴”，Huracán 在西班牙语中则是“飓风”。West Coast Customs 将复刻版风暴改装成警车，参考了意大利国家警察使用的兰博基尼 Huracán。

https://hypebeast.com/image/2026/11/06/grand-theft-auto-vi-gta6-real-in-game-cars-tempesta-1.jpg (1260×840)

非凡艳妇对应的是雪佛兰科尔维特，此次采用中置发动机的 C8 车型作为原型。

培罗艾梅鲁斯则参考了 2018 年推出的顶级超跑迈凯伦塞纳，全球限量 500 辆。

https://hypebeast.com/image/2026/11/06/grand-theft-auto-vi-gta6-real-in-game-cars-emerus-1.jpg (1260×840)

另外两辆亚班尼车型走的是美国改装车路线，而非欧洲超跑风格。明日之星借鉴 20 世纪 60 年代末的凯迪拉克 Eldorado，车身架得很高，配上大尺寸轮毂，采用南佛罗里达州 Donk 改装文化中常见的造型。

风流海盗则结合了 20 世纪 70 年代别克 Riviera 和福特 Fairlane 的设计，采用美式低底盘改装风格，配备小轮毂和造型凶悍的前格栅。

早在 2013 年，West Coast Customs 就曾以道奇蝰蛇为基础，制作了一辆高度还原《GTA 5》游戏造型的冒险家女妖，用于游戏宣传，并在活动结束后将其作为奖品送出。

IT之家注：由于 R 星没有获得真实汽车厂商的品牌授权，GTA 系列一直使用虚构汽车品牌。

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关键词：GTA 6

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