《GTA 6》载具开进现实，West Coast Customs 打造六辆“罪城限定”座驾

IT之家 11 月 8 日消息，距离《GTA 6》11 月 19 日登陆 PS5 和 Xbox Series X|S 还有不到两周，Rockstar Games 就已把游戏中的六款载具搬进了现实。

这些能够上路行驶的复刻车由洛杉矶改装店 West Coast Customs 负责打造，车型包括古罗帝猎豹、佩嘉西风暴、培罗艾梅鲁斯、非凡艳妇、亚班尼风流海盗和亚班尼明日之星。

六辆复刻车都采用金属结构与复合材料车身面板相结合的制造方式，配备数控机床加工定制的轮毂和车身结构件、专属车漆。

从迈阿密街头拍摄的照片判断，原型车中包括法拉利、兰博基尼、迈凯伦和雪佛兰科尔维特。

古罗帝猎豹采用低矮、宽大的楔形车身设计，灵感来自 20 世纪 80 年代的法拉利 Testarossa。猎豹从《GTA 3》开始便是系列中的常客，初代《罪恶都市》的猎豹同样参考了 Testarossa。

《GTA 6》中的猎豹 '95 是终极版专属车型，需要推进到剧情后期才能解锁。

佩嘉西风暴的原型是兰博基尼 Huracán，连名字也借鉴了原型车的命名方式：Tempesta 在意大利语中意为“风暴”，Huracán 在西班牙语中则是“飓风”。West Coast Customs 将复刻版风暴改装成警车，参考了意大利国家警察使用的兰博基尼 Huracán。

非凡艳妇对应的是雪佛兰科尔维特，此次采用中置发动机的 C8 车型作为原型。

培罗艾梅鲁斯则参考了 2018 年推出的顶级超跑迈凯伦塞纳，全球限量 500 辆。

另外两辆亚班尼车型走的是美国改装车路线，而非欧洲超跑风格。明日之星借鉴 20 世纪 60 年代末的凯迪拉克 Eldorado，车身架得很高，配上大尺寸轮毂，采用南佛罗里达州 Donk 改装文化中常见的造型。

风流海盗则结合了 20 世纪 70 年代别克 Riviera 和福特 Fairlane 的设计，采用美式低底盘改装风格，配备小轮毂和造型凶悍的前格栅。

早在 2013 年，West Coast Customs 就曾以道奇蝰蛇为基础，制作了一辆高度还原《GTA 5》游戏造型的冒险家女妖，用于游戏宣传，并在活动结束后将其作为奖品送出。

IT之家注：由于 R 星没有获得真实汽车厂商的品牌授权，GTA 系列一直使用虚构汽车品牌。