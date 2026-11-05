Take-Two CEO 驳斥过度依赖《GTA 6》质疑：公司手握 15 个销量 500 万以上 IP

IT之家 11 月 5 日消息，随着《GTA 6》发售日期临近，这款游戏的热度持续攀升。据称，其预购销量已达到 770 万份，预购收入高达 7.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 50.14 亿元人民币）。Take-Two 也对这款游戏寄予厚望，预计其有望成为全球规模最大的娱乐产品之一，首发当天销量可能超过 2000 万份。

Take-Two 首席执行官施特劳斯 · 泽尔尼克（Strauss Zelnick）今天接受采访，谈及《GTA 6》的发行计划。不过，当记者提出 Take-Two 缺乏足够成功的游戏 IP、只能寄希望于这款重磅作品的问题时，泽尔尼克显然有些措手不及。

Take-Two 被认为是全球最成功的电子游戏公司之一。数十年来，该公司已经在多个游戏类型和平台上打造了众多广受欢迎、商业表现出色的游戏系列。在这样的背景下，质疑其缺乏成功 IP，显然有些令人费解。

在接受《华尔街日报》（WSJ）采访时，泽尔尼克正面回应了这一争议性问题。他建议记者先了解相关事实，并直接列举了 Take-Two 旗下多个在不同平台和游戏类型中取得数百万销量的知名系列。

泽尔尼克补充称，多年来，Take-Two 旗下有 15 个销量至少达到 500 万份的游戏系列。他还表示，Take-Two 可以说拥有游戏行业最出色的 IP 组合，这一点从公司的营收、利润以及市值表现中都能得到体现。

泽尔尼克表示：“事实上，我们旗下有 15 个游戏系列，其中每个系列至少有一款作品的销量达到 500 万份。我认为，我们拥有电子游戏行业最出色的自有知识产权组合。”

除了《GTA》系列，泽尔尼克还列举了多个销量达到数千万份的知名游戏系列。他表示，仅《荒野大镖客：救赎 2》（Red Dead Redemption 2）的销量就已超过 6500 万份，而《NBA 2K》则是全球第二大体育游戏系列，累计销量超过 1.67 亿份。

此外，Take-Two 旗下还有《WWE 2K》《生化奇兵》（BioShock）、《无主之地》（Borderlands）和《文明》（Civilization）等知名系列，名单远不止于此。泽尔尼克还提到了公司旗下多个表现出色的移动游戏系列，以进一步回应外界的质疑。

这一颇具争议的提问在网络上引发了大量批评。不少网友列举了 Take-Two 旗下多个成功的游戏 IP，并质疑记者在采访前是否做足了功课。