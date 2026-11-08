苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo“裂屏门”追踪：消息称系供应商原材料问题

IT之家 11 月 8 日消息，博主 @Kang 在微博发布爆料，称 iPhone Duo 的铰链问题已经基本查清，根源“在于两家供应商中的其中一家提供的原材料存在问题”。他表示，苹果可以通过设备序列号识别可能受到影响的产品批次，但目前尚不清楚苹果是否会开放序列号查询工具，以及是否会主动为用户更换设备。

IT之家获悉，iPhone Duo 的铰链总成主要供应商为美厂安费诺（Amphenol）和台厂新日兴，液态金属铰链轴则由宜安科技（Yian Technology）供应，铰链 / 金属支撑片由 Fine M-Tec 供应，其中 Fine M-Tec 于 10 月 26 日发布声明，否认产品质量问题与该公司供应的零部件存在质量缺陷有关。

此外，先前有所谓“富士康员工”向媒体“界面新闻”透露，由于此前生产产能紧张，苹果此前曾降低过一定良率质检标准以保证供应。不过上述说法未得到苹果官方证实。后续还有一位“接近 iPhone Duo 供应链的知情人士”回应“界面新闻”，称“苹果内部并未采取过下调良率质检标准等类似举措”。

目前，苹果对外表态仍将 iPhone Duo“裂屏门”描述为“仅涉及少量设备”。官方声明称，iPhone Duo 上市后的早期用户反馈整体非常积极，但苹果也注意到少量设备的内屏出现异常，这类问题通常会在设备开始使用后的较短时间内出现，不过绝大多数设备并未受到影响。遇到相关问题的用户可以联系 AppleCare 申请更换设备。