央视曝光二手交易“到手刀”乱象，有快递员每月拿 4000 元好处费配合诈骗

IT之家 11 月 8 日消息，据央视新闻报道，“到手刀”是二手交易里的一个黑话：意思是货一到手，买家就挑毛病、砍价，不按谈好的价格付款。原本这顶多是让人头疼的交易纠纷；可如今，它竟然被一些不法分子利用，成了实施诈骗的手段。

家住北京的李先生，在二手交易平台上架了一部闲置手机。让他没想到的是，商品刚发布，就有人不问成色，迅速拍下付款。由于担心出现不必要的纠纷，李先生在二手平台上通过照片详细说明了手机的瑕疵，并提前告知了买家，对方也表示可以接受。

随后，李先生还把手机寄给了官方检测中心，并出具了详细的检测报告。没想到的是，一周后买家收到手机还是发来消息，指出手机拍出的照片有斑点，希望可以再便宜一些。考虑到时间成本和往返的运费，李先生不得不接受了三百元的损失。

记者调查二手交易平台乱象时，发现不少人有过类似遭遇。因维权麻烦，且担心商品寄回时损坏、得不偿失，大部分卖家都会选择自认倒霉，给对方降价。一些不法分子利用“到手刀”，虚构商品瑕疵，伪装成交易纠纷实施诈骗，通过低买高卖来赚取差价。

IT之家从报道获悉，今年 3 月，北京市丰台区人民法院对一起二手奢侈品“到手刀”诈骗案作出一审判决，揭开了这类骗局的完整套路。

2022 年 10 月到 2025 年 3 月，金某等三名被告人在北京市丰台区的一个居民区里，开了一家做二手奢侈品买卖的公司。他们从二手交易平台上收货，包括手机、电脑、奢侈品包等物品，低买高卖，赚中间的差价。可为了多赚钱，他们把收价一压再压，用的方式，就是“到手刀”。

证据显示，金某等三名被告人在收购二手奢侈品时，先是引导卖家绕开官方验货渠道，将货品直接邮寄到该团伙公司；再用每月 4000 元的好处费买通快递员，在实际已经收到货的时候，保持未签收状态，人为制造瑕疵；最后录制开箱视频，营造商品自带瑕疵的假象，要求卖家降价。

卖家不答应，他们也有办法。按公司主管周某的证言，卖家不肯退让，他们就把做上去的瑕疵修复好，再原样寄回。可包在对方手里已经放了几天，寄回来是什么状况，卖家很难说清。法院认定的多起事实里，被害人最终被迫选择了降价出售。

金某等三人用这样的方式，累计骗取 12 万余元。目前，金某等三名被告人犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑四年三个月至一年不等，并处罚金。为这家公司收货的快递员陈某，因犯诈骗罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。

记者发现，一些有“到手刀”遭遇的当事人发出的对话截图里，能看到平台的系统提示，例如“该买家近期纠纷率远高于平台均值”“该买家退款率远高于平台均值”等等。法学专家认为，除了以上的提示，平台如果识别到可疑账号存在违法犯罪行为，也有义务第一时间进行处置。

为了保障二手交易双方的合法权益，法学专家认为，除了提供第三方验货服务，平台还应该完善投诉举报机制。而对于在二手交易平台上的卖家和买家，专家特别提示，不要脱离平台私下交易，对于买家提出的“快递上门取货”“加我微信”“直接给你转账”等说辞要特别警惕，这些往往都是“到手刀”诈骗陷阱的前兆。