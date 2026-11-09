公安部 12 月 1 日起推行 5 项交管便民利企新措施，进口小客车可网上一站上牌

IT之家 11 月 9 日消息，公安部今日宣布，进一步提升交管服务便利化水平，提升群众企业办事体验，推出进口小客车新车上牌“一件事”等 5 项公安交管便民利企改革新措施，将自 12 月 1 日起在全国全面推行。

推行进口小客车新车上牌“一件事” 。在与税务、金融监管等部门共享车辆销售发票、购置税、保险等信息，实现国产小客车新车上牌“一件事”基础上，进一步加强与市场监管部门信息联网，共享进口小客车预查验信息。群众购买进口小客车后，可通过“交管 12123”App，网上一站办结所有选号上牌业务，不再需要到办事窗口办理业务，免于多部门、多窗口来回往返，减轻群众办事负担，实现足不出户登记上牌。

推行企业纸质营业执照“免提交” 。对接应用市场监管部门电子营业执照数据，支持企业在办理交管业务中出示使用，实现新车上牌、二手车过户等机动车业务免提交纸质营业执照，进一步提高企业办事效率，降低办事成本。

便利企业网上办事服务 。对于已申领电子营业执照的企业，推出“交管 12123”APP 企业用户网上注册服务，便利查询本企业及分公司名下机动车状态、违法事故及业务提示告知等信息。

便利网上办理试验车临时号牌 。支持汽车生产企业通过互联网交通安全综合服务管理平台网上申领试验车临时号牌，不需要再到车辆管理所窗口申请，减少企业往返和办事成本，助力汽车产业发展。

试点交管小安“边问边办”服务。在直辖市、省会市、自治区首府市及计划单列市试点上线“交管 12123”App 智能客服交管小安，推出交管业务“边问边办”新模式，提升群众办事体验感，提高智能化服务水平。

IT之家从公告获悉，近年来，我国机动车和驾驶人保持高速增长态势，截至 2026 年 10 月底，全国机动车保有量达 4.8 亿辆，其中汽车达 3.7 亿辆，驾驶人达 5.7 亿人。公安部坚持以人民为中心的发展理念，累计创新推出 170 多项交管改革服务举措，进一步优化交管政务服务、提升行政效能，为群众企业减少办事成本 1000 多亿元。

公安部持续深化减证便民，为群众减少办事材料 40 多亿份，便利 2 亿多人次跨省异地检车、考证、补换证。持续推进协同共治，3 万多个汽车 4S 店、保险公司等社会机构代办交管业务，方便城乡群众就近能办、多点可办。持续创新网办服务，深化全国统一的“交管 12123”手机 App 业务服务，用户超过 6.1 亿，日均访问量 2700 万人次，日均办理业务 447 万笔。