乘联分会：10 月全国乘用车市场零售 164.3 万辆，同比下降 27.1%

IT之家 11 月 9 日消息，乘联分会今日发布 2026 年 10 月份全国乘用车市场分析。2026 年 10 月全国乘用车市场零售 164.3 万辆，同比下降 27.1%，环比增长 1.5%；1-10 月乘用车累计零售 1,497.8 万辆，同比下降 22.3%。

数据显示，10 月燃油车零售同比下降 45%，其中纯燃油车同比下降 51%，普通混合动力车同比增长 28%。燃油车中自主同比下降 46%，主流合资同比下降 46%，豪华同比下降 37%，均无差别地受到高油价剧烈冲击。

10 月新能源乘用车市场零售 110.9 万辆，同比下降 13.7%，环比增长 2.3%；1-10 月新能源乘用车市场零售 886.9 万辆，同比下降 12.9%。10 月常规燃油乘用车零售 53 万辆，同比下降 45%，环比下降 0.1%；其中普通混合动力车同比增长 28%，环比增长 1.3%。此外，10 月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率 67.5%，较去年同期增长 10.5 个百分点，环比增长 0.5 个百分点。

IT之家注意到，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到 23 家，其中包括：比亚迪汽车（482,610 辆）、吉利汽车（211,240 辆）、奇瑞汽车（133,890 辆）、零跑汽车（103,025 辆）、长安汽车（99,494 辆）、上汽通用五菱（97,241 辆）、上汽乘用车（76,479 辆）、特斯拉中国（67,829 辆）、小鹏汽车（50,237 辆）、小米汽车（50,168 辆）、长城汽车（49,498 辆）、广汽埃安（43,160 辆）、蔚来汽车（34,246 辆）、理想汽车（29,025 辆）、东风汽车（28,141 辆）、极狐汽车（24,857 辆）、赛力斯汽车（22,136 辆）、一汽奔腾（19,643 辆）、上汽大众（17,975 辆）、一汽大众（14,933 辆）、上汽通用（12,344 辆）、一汽红旗（11,629 辆）、广汽丰田（11,058 辆）。