2026 年中国金鸡百花电影节第七届华为睿影 XMAGE 金鸡手机电影计划 13 部荣誉作品揭晓

IT之家 11 月 9 日消息，华为终端官方今日正式公布了 2026 年中国金鸡百花电影节第七届华为睿影 XMAGE 金鸡手机电影计划 13 部荣誉作品名单。

据IT之家此前报道，今年 10 月底，第七届华为睿影 XMAGE 金鸡手机电影计划入围名单正式揭晓。本届投稿作品达 6728 部，63 部作品成功突围。

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本届荣誉共涵盖华为睿影荣誉、最佳超短片、最佳纪录影片、最佳摄影技术、高校特别关注、最佳艺术探索等多个类别，其中华为睿影荣誉由《住手！》《东渡港》《好好活着 II》获得，张大鹏执导的《木马》获最佳超短片荣誉，韩京儒执导的《听见香云纱》获最佳摄影技术荣誉，高校特别关注荣誉由《你 AI 我吗？》《乡音》《厨房圆舞曲》获得，最佳艺术探索荣誉由《终面》《对白之间》《完美女儿》获得，《风吹麦浪》则摘得最佳纪录影片荣誉。

本届表彰仪式暨主题论坛于 11 月 9 日在福建厦门举行，主题为“从看见世界到被世界看见”。活动由演员、主持人梁植主持，导演、编剧章笛沙，导演任宁，导演、摄影指导赵小丁，导演万力，导演王丹以及华为睿影 XMAGE 首席品牌官李昌竹等出席。

在公布荣誉作品的同时，官方还宣布 2027 年第八届华为睿影 XMAGE· 金鸡手机电影计划正式启动。

金鸡手机电影计划始于 2020 年，当年 11 月 27 日，第 33 届中国电影金鸡奖与华为联合启动“新影像 · 手机电影计划”。更早的 2019 年，第 28 届中国金鸡百花电影节曾甄选《巴丹吉林》《你的样子》《泳往春天》三部手机电影进行展映，这是国内手机电影首次登陆大银幕。2025 年 11 月 14 日，第六届华为影像 XMAGE· 金鸡手机电影计划表彰作品揭晓。

XMAGE 是华为于 2022 年 7 月正式发布的移动影像品牌。2026 年 10 月 1 日，华为宣布 XMAGE 升级为“华为睿影 XMAGE”，提出开启移动影像新十年，并在技术底座、影像能力和影像文化三大维度进行升级；该计划也因此在本届首次以“华为睿影 XMAGE”命名。