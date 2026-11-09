BLG 不夺冠退全款：雷鸟 GT Max 智能 AR 眼镜 2288 元 10:00 蹲点抢

在《英雄联盟》2026 全球总决赛中，BLG 一路连续淘汰 HLE、DK、T1 三支 LCK 队伍晋级决赛。

北京时间 11 月 15 日凌晨 3:00 BLG（LPL） vs GEN（LCK）将开启决赛，雷鸟同步上线专属助威活动：BLG 不夺冠，雷鸟全退款。

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活动规则显示，若 BLG 英雄联盟分部未获得 2026 英雄联盟全球总决赛（S16）冠军，符合条件的订单将获得全额退款，退款金额为订单实付金额（即扣除优惠券、红包、积分抵扣及平台补贴后，用户实际支付的金额）。

退款完成后，商品归用户所有，无需退回商品。以英雄联盟赛事官方公布并生效的 2026 英雄联盟全球总决赛最终冠军归属为准。

BLG 未晋级、被淘汰、进入决赛但未夺冠，均按未夺冠处理 。

BLG 获得冠军则不触发本活动退款。

2026 英雄联盟全球总决赛赛果正式公布后，主办方将在 7 个工作日内公示活动结果，并在审核通过后 50 个工作日内完成退款。用户须在赛果公布后 50 个工作日内联系客服领取免单权益。

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