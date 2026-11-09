《GTA 6》预载即将开启，代码暗藏多人游戏线索

IT之家 11 月 9 日消息，随着《GTA 6》预载即将开启，数据挖掘者开始从游戏文件中寻找这款 Rockstar 备受期待的新作的更多线索。PlayStation Game Size 发现，《GTA 6》发售版本的代码中已经出现了与在线功能有关的痕迹。虽然多人游戏模式不会随游戏在 11 月 19 日同步推出，但其上线时间可能早于此前预期。

对 PlayStation 后台数据的分析发现，游戏代码中出现了“joinSession”“launchActivity”和“launchMultiplayerActivity”等字符串。这些信息暗示，玩家未来可能可以创建或加入游戏会话，并启动以多人游戏为核心的活动。

不过，即便《GTA 6》发售版本的代码已经出现相关线索，《GTA Online》的续作仍可能需要数月时间才能推出。开发团队或许已经为未来无缝加入多人游戏功能做好了准备。

在《GTA 5》发售后，其在线模式《GTA Online》仅过了两周便正式上线。而《荒野大镖客：救赎 2》则在这款开放世界西部题材游戏发售约一个月后，推出了在线模式测试版。

另一方面，《GTA Online》至今仍为 Rockstar 带来可观收入，公司可能不愿让现有玩家群体流失。不过，彭博社记者杰森 · 施赖尔（Jason Schreier）此前曾淡化 Rockstar 短期内公布多人游戏续作的可能性。他后来还表示，玩家可能要等到 2027 年才能体验合作任务。

IT之家注意到，在一次采访中，Twitch 首席执行官丹 · 克兰西（Dan Clancy）谈到了《GTA 6》可能为直播平台带来的收益。不过，他认为，如果《GTA 6 Online》到 2027 年才推出，届时反而可能为 Twitch 带来更大规模的观看人数增长。

自 Rockstar 收购 Cfx.re 后，玩家也期待游戏能够推出类似《GTA 5》热门角色扮演服务器的 RP 模式，让玩家在游戏中扮演不同身份，参与更加自由的线上互动。

此次代码泄露也让人想起此前 Rockstar 员工仲裁案件中曝光的信息。当时流出的 Discord 聊天记录曾提到，开发团队在 2025 年 10 月进行过一次最多支持 32 名参与者的多人游戏测试。

这意味着，即便杰森和露西亚（Jason and Lucia）的单人剧情仍是开发重点，Rockstar 也已经在为单人模式之外的玩法做准备。

随着《GTA 6》将于 11 月 10 日开始预载，数据挖掘者正密切关注游戏文件的变化。预载将首先在新西兰当地时间午夜开启。随着游戏文件陆续在 Xbox 和 PS5 主机上开放访问，预计还会有更多隐藏信息被挖掘出来。