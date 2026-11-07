环比增约 70%：马斯克预估 SpaceX 第四季度营收逼近 250 亿美元，股价涨超 8%

IT之家 11 月 7 日消息，金融媒体 Barron's 今天（11 月 7 日）发布博文，报道称当地时间周五在纽约市林肯中心举行第 33 届巴伦投资大会上，全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）预估 SpaceX 第四季度（2026 年 10 月 1 日至 12 月 31 日）营收环比增长约 70%。

IT之家此前报道，SpaceX 公司第三季度（2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日）营收为 145.75 亿美元，同比增长 161%、环比增长 86.52%。若以此计算，SpaceX 第四季度营收有望接近 250 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,671.53 亿元人民币）。

马斯克同时重申，SpaceX 有望在 12 月实现 1,000 亿美元（现汇率约合 6,686.11 亿元人民币）的年化营收规模，并预计到 2027 年底年化营收将超过 5,000 亿美元（现汇率约合 3.34 万亿元人民币）。

这一预测背后，SpaceX 的收入结构正在明显变化。马斯克称，本季度来自美国政府机构的收入占比将低于 10%，低于上一季度的 16.6%；人工智能算力业务则成为增长引擎，Anthropic 已是 SpaceX 单一最大客户。

受上述表态影响，SpaceX 股价周五一度上涨 8.3%，盘后涨幅扩大至约 9%，创下近三个月最大单日涨幅。