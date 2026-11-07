马斯克 SpaceX 拟收购 Boost Mobile 切入传统电信运营商领域，AT&T 和 T-Mobile 据称已准备应对方案

IT之家 11 月 7 日消息，Semafor 记者 Rohan Goswami 昨日透露，如果埃隆・马斯克旗下 SpaceX 成功收购 Boost Mobile，AT&T 和 T-Mobile 将可能切断这家运营商对其移动网络的访问权。

由于 Boost Mobile 目前高度依赖 AT&T 和 T-Mobile 提供网络容量，这一潜在举措可能使 SpaceX 借助收购快速进入美国移动通信市场的计划面临阻碍。

此前，《华盛顿邮报》11 月 2 日报道称，SpaceX 正与 Boost Mobile 母公司 EchoStar 商讨潜在合作，方案包括收购 Boost Mobile，或者直接获得其网络使用权限。据称，马斯克本人也参与了相关谈判，并于 10 月与 EchoStar 董事长兼首席执行官查理・埃尔根（Charlie Ergen）会面。

根据 EchoStar 2026 年第二季度披露的数据，该公司拥有约 738 万移动用户，主要来自 Boost Mobile 和 Gen Mobile。通过收购 Boost Mobile，SpaceX 有望快速获得现有客户群及零售分销网络，而不必完全从零开始建立移动通信业务。

不过，收购 Boost 并不意味着 SpaceX 可以自动继承其与 AT&T、T-Mobile 签订的移动虚拟网络运营商（MVNO）协议。LightShed Partners 分析师 Walt Piecyk 和 Joe Galone 发布的研究报告称，SpaceX 无法仅通过收购 Boost Mobile 就直接获得其与两家运营商的网络租赁协议。

其中，Boost 与 T-Mobile 的 MVNO 合作协议将于 2027 年 7 月 1 日到期，因此 SpaceX 如果希望通过这笔交易获得长期网络资源，重点可能落在 AT&T 的网络协议上。

但 AT&T 的合同同样存在限制。根据 EchoStar 与 AT&T 签订的网络服务协议，EchoStar 并不能自由地将网络转售给其他企业，相关条款还涉及受限制方（Restricted Party）的定义。如果 SpaceX 被认定属于受限制方，相关交易可能触发 AT&T 的合同终止权。

据 Light Reading 11 月 3 日报道，即使 SpaceX 能够绕过控制权变更条款，继续使用 AT&T 网络，也未必能够保留 EchoStar 目前享有的优惠价。合同还规定，即使 AT&T 终止合作，EchoStar 仍可能拥有最长两年的过渡期，以继续为现有 MVNO 用户提供服务。

MoffettNathanson 分析师 Craig Moffett 也对这项交易持谨慎态度。他认为，即使相关安排在法律上可行，AT&T 仍可能通过合同机制增加交易难度。AT&T 首席执行官 John Stankey 此前多次强调，Starlink Mobile 并不符合 AT&T 选择 MVNO 战略合作伙伴的要求。

另一种可能的方案是，SpaceX 不直接取得 Boost 的控制权，而是先收购少数股权，以测试是否会触发合同中的控制权变更限制，例如 SpaceX 收购 Boost 49% 的股份，并将其更名为 Starlink Mobile。不过，这类交易结构是否能够避开合同限制，仍存在较大不确定性，也可能引发监管机构对市场竞争问题的关注。

与此同时，SpaceX 并未放弃建设自己的地面移动通信网络。公司近期宣布将采用高通技术构建基站架构，显示其正在推进地面网络基础设施建设。不过，自建网络需要投入大量资金和时间，短期内仍难以完全替代现有运营商的网络资源。

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