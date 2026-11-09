比亚迪第 1900 万辆新能源汽车下线，车型为方程豹钛 9

IT之家 11 月 9 日消息，据比亚迪汽车官方消息，比亚迪第 1900 万辆新能源汽车下线，该车是一辆方程豹钛 9。官方同时宣布，方程豹钛 9 预订正式开启。

钛 9 是方程豹品牌当前唯一一款 9 系旗舰车型，在技术维度上实现全面越级，四项顶级驾控黑科技全系标配：

首发首搭 DMS 全新混动平台：DMS 专为钛系列打造，从底盘结构到动力调校全面优化；

比亚迪闪充技术 + 二代刀片电池：能实现 5 分钟充好，9 分钟充饱，零下 30° 只多 3 分钟；

云辇-A 车身控制系统 (含路面预瞄)：提前感知前方路面起伏，主动调节悬架阻尼，铺装路面、非铺装路面从容通过；

iATS 智能全地形：智能识别路况并自动调整驾驶模式，冰雪、沙地、泥地、碎石，系统自动匹配最合适的动力输出与底盘设定；

钛 9 作为一台混动的大六座车型，满油满电下综合续航达到 1630KM，全系标配天神之眼 B 辅助驾驶系统，采用超高强度钢笼式车身结构，配备 TSC 高速爆胎辅助稳定控制系统与前高性能六缸定钳。

另外，据比亚迪集团-方程豹事业部总经理熊甜波此前透露，方程豹钛 9 车型会在 11 月 15 日后正式上市。同时展车、试驾车会在 10 月底陆续到。

IT之家注意到，比亚迪新能源汽车下线里程碑近年持续刷新：2024 年，比亚迪成为全球首家达成第 1000 万辆新能源汽车下线的汽车品牌；2025 年 12 月 18 日，第 1500 万辆在济南工厂下线，下线车型为腾势 N8L；2026 年 4 月 17 日，第 1600 万辆在长沙工厂下线，全球首台第二代腾势 D9 成为下线车型；2026 年 7 月，第 1700 万辆下线，下线车型为海豹 08。