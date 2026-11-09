科技大佬分享育儿经：奥尔特曼靠 ChatGPT，纳德拉会看孩子电脑使用情况

IT之家 11 月 9 日消息，科技企业高管正在打造影响未来几代人生活的产品、平台和企业。那么，创造未来科技的人，会如何养育自己的孩子，让他们适应这些技术塑造的世界？

当地时间 8 日，《商业内幕》汇总了多位科技领袖以往的采访，整理出他们在育儿方面的一些有趣经验，以及帮助孩子在当今社会取得成功的建议。

即使是身家亿万的科技巨头，也躲不开普通父母面临的难题：该不该限制孩子使用电子产品的时间？家务又该怎么分配？

来看看科技界的知名人物都是怎么教育孩子的。

萨姆 · 奥尔特曼

OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼谈到，ChatGPT 帮了自己不少育儿方面的忙。他坦言，自己“无法想象”如果没有 ChatGPT，该怎么摸索出照顾新生儿的方法。他甚至会向 ChatGPT 询问，为什么孩子到了某个年龄还不会爬行。

奥尔特曼认为，自己的孩子永远不会比 AI 更聪明，但会更有能力。他在美国参议院强调，不希望孩子把 AI 聊天机器人当成最好的朋友。

说到婴儿床，奥尔特曼明确推荐 Cradlewise。这款婴儿床售价近 2,000 美元（IT之家注：现汇率约合 13,360 元人民币），可以轻轻摇晃婴儿，提前安抚他们，防止哭闹。婴儿床还内置监控器，支持播放音乐。

此外，奥尔特曼还体会到了一个育儿经验：拍嗝巾一定要多准备一些。

马克 · 扎克伯格

2024 年，Meta CEO 马克 · 扎克伯格在接受彭博社采访时被问到，孩子应该学习哪些知识和技能。“最重要的是从小培养批判性思维，树立正确的价值观。这在一定程度上也是我的招聘理念。如果一个人能够专心钻研某件事，并且做得非常出色，那么他很可能也学会了如何掌握一项技能，并不断精进，直到达到卓越水平。”

扎克伯格还在 2024 年的一次采访中提到，自己带当时 7 岁的女儿去看泰勒 · 斯威夫特的演唱会时，曾告诉女儿，她无法成为斯威夫特那样的人。

扎克伯格在《CBS 今晨》节目中说，他和妻子普莉希拉 · 陈“不会什么都满足孩子”。后者补充道：“孩子们要做家务，也要承担责任。我们还会带他们去上班。马克和我会带两个孩子去办公室，让他们看看我们做什么工作，又是怎么作出贡献的。”

同年，扎克伯格告诉福克斯新闻，他不希望孩子长时间对着电视或电脑。当时，他允许两个女儿通过视频通话与远方的亲人联系，但会严格限制其他电子产品的使用时间。

安妮 · 沃西基

基因检测公司 23andMe 联合创始人、前 CEO 安妮 · 沃西基希望孩子能够脚踏实地，不被富裕生活带来的种种“疯狂”影响到。

沃西基 2017 年接受《纽约时报》采访时说，虽然每周都会请清洁人员上门打扫几次，但她特意要求他们周五不要洗衣服，好让孩子学会自己洗衣服。“人很容易觉得，‘以后再也不用自己洗衣服、做饭了。’但这样的生活就不正常了。我最近给自己定了个新规矩，工作日不外出。既然要养孩子，我就得专心让他们过上正常的生活。”

她当时还提到，自己会亲手给孩子剪头发。

萨提亚 · 纳德拉

微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉的育儿方式深受父母影响。“父母给我创造了一个宽松的成长环境，让我按照自己的节奏成长，追求自己喜欢的事情”。

纳德拉此前接受《好管家》杂志采访时说：“最重要的是弄清楚孩子需要什么，才能让他们健康成长。”

纳德拉的妻子阿努也分享了夫妻俩的共同看法：孩子应该养狗。“养狗能让孩子体会到不一样的陪伴和责任，也能让他们在感情上感受到，有一个生命在等着自己回家。”

在电子产品使用方面，纳德拉会查看孩子们的电脑使用报告。夫妻俩还会限制孩子观看电影的数量，以及他们可以玩的电子游戏和可以访问的网站。

此外，纳德拉曾谈到，抚养患有脑瘫的儿子的经历让他懂得了同理心的重要性，也改变了他在工作中对待他人的方式。

桑达尔 · 皮查伊

谷歌 CEO 桑达尔 · 皮查伊也会辅导孩子做作业，有时候还会借助谷歌智能镜头。

皮查伊此前接受彭博社采访时说：“我们会用谷歌智能镜头辅助做作业。我可不想让孩子违反学校规定，不过他们班是允许的。有时候他会找我帮忙解数学题，我偶尔也会犯懒，假装在认真思考，其实偷偷用谷歌智能镜头找答案。”

皮查伊 2018 年告诉《纽约时报》，当时 11 岁的儿子还没有自己的手机，家里也限制他看电视的时间。

比尔 · 盖茨

微软联合创始人比尔 · 盖茨曾介绍，自己教育孩子时采用的是 20 世纪 70 年代提出的“爱与逻辑”育儿法。

这套育儿理念强调父母要控制情绪，尽量避免冲孩子大吼大叫或严厉斥责。盖茨的父亲也认同这种理念，“他从来不会惊慌失措”。

作为曾连续多年位居世界首富的人，盖茨还特别注意不要把孩子宠坏。“我们想找到一个平衡点，让孩子们拥有做任何事情的自由，但又不能给他们太多钱，让他们可以整天无所事事。”

他也严格限制孩子使用手机：吃饭时不准玩手机，直到 14 岁才允许他们拥有自己的手机。

2025 年，盖茨在拉杰 · 沙马尼主持的播客节目《Figuring It Out》中透露，自己留给孩子们的财富不到总资产的 1%，“因为我觉得给他们太多钱反而不是帮他们…… 我希望他们有机会靠自己的本事赚钱，取得真正属于自己的成就。”

梅琳达 · 弗伦奇 · 盖茨

亿万富翁慈善家梅琳达 · 弗伦奇 · 盖茨认为，养育孩子不必事事追求完美，学会做一个“足够好的父母”就很重要。

梅琳达与比尔 · 盖茨育有三个孩子。她在《时代》周刊刊登的 2025 年自传节选中，专门谈到了“足够好的父母”这一理念。

梅琳达回忆，三个孩子分别为 9 岁、6 岁和 2 岁时，她对这套理念有了更深的体会。当时，沃伦 · 巴菲特向比尔及梅琳达 · 盖茨基金会捐赠巨款，她因此不得不花更多时间在外工作。

因为陪伴孩子的时间减少，梅琳达一度感到内疚。但“足够好的父母”这一理念让她逐渐放下了必须成为完美父母的执念。“我也想告诉读到这里的每一位父母，这个道理对你们同样适用。照顾家庭是人生中最重要的事情之一。我希望你们不要因为一味追求完美，而失去家庭生活中那些珍贵的快乐。”

杰夫 · 贝索斯

亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯在教育四个孩子时，有时会采取一些不同寻常的做法。他 2017 年透露，孩子们从 4 岁起就可以使用“锋利的刀具”，到了 7 岁或 8 岁，甚至可以使用电动工具。

贝索斯说，这种教育方式来自当时的妻子麦肯齐 · 斯科特。斯科特认为，宁愿孩子只剩九根手指，也不愿他们缺乏独立解决问题的能力。贝索斯对此十分赞同，称这是“一种非常棒的人生态度”。

亚历克西斯 · 奥哈尼安

Reddit 联合创始人亚历克西斯 · 奥哈尼安把自己小时候的一项家庭传统延续到了育儿生活中。2020 年，他曾谈到：“父亲教给我的育儿经验里，我最喜欢的就是他每周日给全家做早餐的传统。我很喜欢周日一家人聚在一起时做煎饼，也总会尽量放下其他事情，好好陪伴家人。”

2025 年，奥哈尼安在一期播客节目中说，他“完全赞成”当时 7 岁的女儿每天使用 AI。他还会利用 AI 激发女儿的创造力，例如让 ChatGPT 把自己小时候画的铅笔草图变成“全彩插画”。不过，女儿也没有放弃传统的绘画方式，仍会拿着彩笔在纸上画画。

奥哈尼安 2018 年接受 CNBC 采访时表示，他和网球明星塞雷娜 · 威廉姆斯希望女儿从小就知道。使用电子产品是有限制的。“我和妻子都希望女儿能学会享受无聊。我很期待等她长大后，和她一起玩电子游戏。但让她有时间独自思考、玩积木和其他玩具也非常重要，所以我们会严格控制她使用电子产品的时间。”

埃文 · 斯皮格尔

Snap CEO 埃文 · 斯皮格尔 2018 年透露，他和超模妻子米兰达 · 可儿规定，当时 7 岁的孩子每周使用电子屏幕的时间不得超过 1.5 小时。这项规定一定程度上受到自己童年经历的影响：直到快进入青春期，他才被允许看电视。

他还认为，父母必须以身作则，同样应该控制自己使用电子产品的时间。

2025 年，斯皮格尔告诉《人物》杂志，他很高兴孩子们能够从小接触数字工具。可儿则透露，夫妻俩不允许 14 岁的孩子在晚上 9 点 30 分后把手机或电脑留在卧室。

彼得 · 蒂尔

2024 年 6 月，PayPal 联合创始人彼得 · 蒂尔在阿斯彭思想节上透露，自己当时分别为 3 岁半和 5 岁的两个孩子立下规矩，每周只能使用电子屏幕约 1.5 小时。

但他也认为，不能把现代社会的所有问题都归咎于科技企业和社交媒体公司。“把科技企业或社交媒体公司当作一切问题的替罪羊，实在太容易了。”

安迪 · 贾西

成为父亲后，亚马逊 CEO 安迪 · 贾西意识到，自己必须改变工作与家庭生活的安排。

贾西在 2026 年 10 月公司举办的“带父母上班日”活动中回忆说：“我意识到，必须改变自己的工作方式，否则就只有两条路：要么离开亚马逊，要么成为一个糟糕的父亲。”

为此，贾西给自己定下了三项每周雷打不动的家庭安排：周二晚上陪妻子约会，每周分别与两个孩子各吃一次早餐，以及每天晚上全家一起吃晚饭。如果工作还没做完，他就等孩子睡着后再继续处理。“我觉得有些事情，你就是得下定决心，把它们放在第一位。”