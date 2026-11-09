比亚迪方程豹钛 9 顶配版官宣，将搭载全景 PHUD 天际屏等“全新科技”

IT之家 11 月 9 日消息，今天（9 日）下午，比亚迪方程豹汽车官宣了钛 9 顶配版车型，新车将搭载全景 PHUD 天际屏等“全新科技”。

预告图显示，新车将搭载一块从主驾驶贯穿至副驾驶的长条形屏幕，一部分承担仪表的作用，另一部分则可以显示时间日期、天气、音乐播放等其他信息，还附有“宠物”小组件。

而在今天早些时候，比亚迪第 1900 万辆新能源汽车下线，该车是一辆方程豹钛 9。官方同时宣布，方程豹钛 9 预订正式开启。

根据官方介绍，钛 9 是方程豹品牌当前唯一一款 9 系旗舰车型，在技术维度上实现全面越级，四项顶级驾控黑科技全系标配：

首发首搭 DMS 全新混动平台：DMS 专为钛系列打造，从底盘结构到动力调校全面优化；

比亚迪闪充技术 + 二代刀片电池：能实现 5 分钟充好，9 分钟充饱，零下 30° 只多 3 分钟；

云辇-A 车身控制系统 (含路面预瞄)：提前感知前方路面起伏，主动调节悬架阻尼，铺装路面、非铺装路面从容通过；

iATS 智能全地形：智能识别路况并自动调整驾驶模式，冰雪、沙地、泥地、碎石，系统自动匹配最合适的动力输出与底盘设定；

钛 9 作为一台混动的大六座车型，满油满电下综合续航达到 1630KM，全系标配天神之眼 B 辅助驾驶系统，采用超高强度钢笼式车身结构，配备 TSC 高速爆胎辅助稳定控制系统与前高性能六缸定钳。

方程豹事业部总经理熊甜波曾透露，钛 9 会在 11 月 15 日后正式上市。

IT之家从此前的官方预热获悉，新车拥有“5D 座舱”，配备 30 英寸全景巨幕屏、21.4 英寸后排吸顶屏，首发搭载舒享座椅、二排零重力座椅、三排舒适座椅，全车座椅支持通风、加热、按摩。

技术层面，新车基于 DMS 全新混动平台打造，搭载第二代刀片电池，支持闪充技术、iATS 智能全地形识别系统、后轮转向。此外，新车还配备天神之眼 B 辅助驾驶系统、TSC 高速爆胎辅助稳定控制系统。

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