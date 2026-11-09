鸿蒙智行：问界 M8 上市 19 个月，累计交付突破 19 万台

IT之家 11 月 9 日消息，今天（9 日）下午，问界汽车官微宣布，家庭智慧旗舰 SUV 问界 M8 累计交付突破 190000 台，获得上市周期 40 万级 SUV 销量第一、30-40 万级新能源车型净推荐值第一等多项“市场标杆成绩”。

据IT之家了解，新车 9 月 30 日开启预售，号称“十五亿投入，六大新跃升，重新定义家庭智慧旗舰 SUV 全新标准”，预售价格 38.98 万元起。

问界新 M8 拥有全新天地万象车色 + 全新豪华轮毂 + 鲲鹏设计，内饰采用奢雅拼色设计，配备 C 型菱格光岛 + 交互智能氛围灯，同时拥有更大坐乘装载空间 + 全新影音系统，六座版可选三零重力座椅。

新车还配有全息感知空间网络，采用专属智能座舱设计，支持全新智能迎宾灯语。新 M8 同时配有全新调校智能底盘、双腔双阀、后轮转向，全系 800V 架构，纯电版支持 830km 纯电续航、增程版支持 1435km 综合续航。

另外，鸿蒙智行问界新 M8 还搭载华为乾崑智驾 ADS 5，拥有新一代全向立体融合感知系统，并采用面向未来的 L3 架构设计。

官方还在 8 日的最新预热中透露，新车将配备全新一代智能底盘，升级双阀连续可变阻尼减振器，采用双腔闭式空悬与增强型前双叉臂及后五连杆独立悬架，新增 ±8° 主动式后轮转向。