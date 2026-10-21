盗版 DJI RedFly App 网上叫卖：宣称可关 GPS 解除 120 米限高，大疆官方提醒切勿下载

IT之家 10 月 21 日消息，近日，一款名为 DJI RedFly 的第三方魔改 App 在网上流传，该软件并非大疆官方发布，但宣称能够突破无人机原有航拍飞行限制，包括去除禁飞弹窗、关闭遥控器 GPS 与远程识别广播，还能把部分区域 120 米的飞行高度限制调整至 500 米等。

事实上，该软件无法在正规应用商店搜到，但在部分平台被传播售卖，售价 3 至 10 元，也可在其专属网站免费下载。它基于 DJI Fly 旧版本改装，适配多款大疆在售遥控器。

据海峡都市报报道，记者实测发现，未改装的无人机在福州一处禁飞区内无法起飞；而搭载该软件、开启禁用 GPS 功能后，无人机顺利起飞，拍摄、操控均可正常运行，软件还设有强制 FCC 等改装选项。

大疆方面就此回应，提醒用户切勿下载使用未经官方验证的第三方操控软件。这类破解工具会绕过空域监管，不仅会带来坠机、碰撞等安全隐患，使用者还涉嫌违反无人机管理相关法规，需要承担相应法律责任，呼吁大家规范飞行、合法使用无人机。

IT之家提醒：操控非法破解的无人机在管制空域实施飞行，依据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》有关规定：由公安机关责令停止飞行，可以处 500 元以下罚款；情节严重的，没收实施违法飞行的无人驾驶航空器，并处 1000 元以上 1 万元以下的罚款。构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以行政拘留处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成人身、财产或者其他损害的，依法承担民事责任。

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