消息称索尼逐步停售 PSVR 2 头显，产品已从官方商店多区服下架

IT之家 11 月 9 日消息，据外媒 Road to VR 报道，索尼正在逐步停止销售 PSVR 2 头显。目前相应产品已从索尼 PlayStation 官方在线商店多区服中下架，部分第三方经销商亦显示库存不足。

目前，索尼已不再通过美国和日本的 PlayStation 官方商店直接销售 PSVR 2，不过欧盟和英国部分地区页面仍显示有货，而加拿大、澳大利亚和新西兰的官方商店仅提供第三方经销商购买渠道。

虽然索尼尚未就此事发布官方声明，不过业内此前曾有传闻称索尼 PS VR 2 上市后的销售表现始终未达预期，公司自 2024 年 3 月因销量不佳决定暂停生产该机后，至今未恢复生产。

此外，索尼近年来对 PSVR 2 的投入也已明显减少。该产品上市仅一年后，索尼便关闭了曾开发 VR 动作冒险游戏《鲜血与真相（Blood & Truth）》的 SIE 伦敦工作室，同时缩减了负责 PSVR 2 独占游戏《地平线：山之呼唤》的 Firesprite 工作室人员规模。

2024 年 8 月，索尼又正式为 PSVR 2 提供 PC VR 游戏兼容支持，用户可以通过专用适配器在 PC 上使用这款头显。这一举措也被外界视为索尼逐步淡出 PSVR 2 生态的信号，毕竟该设备原本的一项重要卖点便是与 PS5 平台的深度绑定。尽管 PSVR 2 本身仍具备不错的硬件素质，但索尼似乎已不再愿意持续投入资源为其开发更多独占内容。