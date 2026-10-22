索尼日本最后一款独立 4K 蓝光播放器宣布停产，PS5 成索尼最后一款蓝光播放器

IT之家 10 月 22 日消息，据 TomsHardware 今日报道，索尼日本已将旗下最后一款独立 4K 蓝光播放器 UBP-X700/K 标记为“已停产”（IT之家注：索尼此前已于 2026 年 2 月停止供货），意味着该公司在日本市场不再销售新的独立蓝光播放器。

目前，索尼仍有支持蓝光光盘播放的 PlayStation 5 游戏主机。不过，随着实体光盘市场持续收缩，索尼 PS6 基本上已经断绝了继续配备光驱的可能性。

同时，实体光盘市场的变化也体现在游戏业务上。索尼 SIE 在今年 7 月宣布，自 2028 年 1 月起，停止为 PlayStation 平台的新游戏生产实体游戏光盘，此后新游戏将完全以数字形式发行。不过，这项决定不影响在该日期前以实体光盘形式发行的游戏，也不等于索尼宣布停止生产所有类型的蓝光光盘。

蓝光播放器市场的收缩并非索尼独有。LG 已于 2024 年停止蓝光播放器生产，其他厂商的光盘驱动器业务也出现调整。不过，松下等品牌仍在销售蓝光播放器，消费者目前仍有其他独立设备可供选择。

与流媒体相比，实体光盘可以让用户持有可独立播放的实体介质，而流媒体内容通常依赖平台授权、服务持续运营和网络访问。随着更多厂商退出独立播放器市场，实体影音收藏与播放设备的选择可能进一步减少。

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