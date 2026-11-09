研究显示 OpenAI ChatGPT 占全球 AI 聊天机器人流量超 81%，断层领跑

IT之家 11 月 9 日消息，今年早些时候，随着谷歌和 Anthropic 等竞争对手势头渐起，ChatGPT 在 AI 市场的主导地位一度显现出松动迹象。不过，一项最新研究显示，OpenAI 旗下这款旗舰产品正在意外反弹。

研究与增长营销公司 Graphite 的一项研究显示，目前 ChatGPT 占全球主要 AI 聊天机器人工具总流量的比例已超过 81%，没有任何一家竞争对手的市场份额达到 10%。

考虑到谷歌 Gemini 和 Anthropic Claude 近期备受关注，并被普遍视为 OpenAI 越来越强劲的竞争威胁，这一数据颇为让人意外。

这项研究也挑战了另一种看法，即 ChatGPT 此前的爆发式增长已经陷入停滞。

2025 年上半年，ChatGPT 的使用量曾大幅攀升，但此后连续 7 个月基本陷入平台期。不过，今年以来其增长重新提速。Graphite 的分析显示，ChatGPT 月访问量增长近 20%，并于今年 9 月达到了 613.5 亿次，创下历史新高。

这一数据也印证了《商业内幕》上周的报道：ChatGPT 的周活跃用户数量目前已达到 12 亿。

相关数据表明，尽管 OpenAI 的竞争对手正在快速增长，但它们距离撼动 ChatGPT 的领先地位仍有相当大的差距。

这项研究由 Graphite 首席执行官伊桑 · 史密斯（Ethan Smith）带领团队完成。研究人员利用 Similarweb 提供的数据，分析了主要 AI 服务的网站及应用流量，包括用户访问这些服务以及这些服务向外部网站导流的情况。

过去一年，Claude 的增长表现十分突出，Gemini 也实现了快速扩张。不过，这些增长都是从远低于 ChatGPT 的起点开始的。

而且，ChatGPT 不仅在吸引用户访问，也越来越多地将用户引导至其他网站。Graphite 的数据显示，过去一年，来自 AI 服务的全球外部引荐流量增长了 92%，其中 ChatGPT 贡献了 60%。

这项研究还揭示了 AI 正在如何改变谷歌传统的搜索业务。

谷歌推出的 AI Overviews（AI 概览）能够直接在搜索结果中提供 AI 生成的答案，目前已出现在美国 62% 的搜索查询中。

与此同时，谷歌 AI Mode（AI 模式）也在迅速增长。这项功能允许用户以更具对话性的方式使用搜索服务。今年 8 月，AI Mode 在美国获得了 4.91 亿次网页访问量。

或许最令人意外的是，这些 AI 活动主要发生在哪里。

IT之家注意到，尽管美国在 AI 技术研发领域处于领先地位，但 Graphite 的研究显示，美国仅占全球 AI 流量的 8.8%。这意味着，全球超过 90% 的 AI 使用量来自美国以外地区，凸显出这轮 AI 热潮已经成为一场全球性浪潮。

总体来看，全球主要 AI 服务的月访问量已达到 760 亿次，较去年同期增长 37%。

这项研究传递出的信号十分明确：AI 市场仍在快速扩张，而 ChatGPT 依然占据着压倒性的主导地位。