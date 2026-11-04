OpenAI 高管会议室发现“窃听”设备后，知情人士称员工多年不断反映安全漏洞

IT之家 11 月 4 日消息，今年 10 月，OpenAI 在一间高管会议室发现了被人偷偷安装的录音设备。多名前员工得知消息后却不觉得意外。

据路透社援引 5 名知情人士消息称，早在 2022 年底 ChatGPT 问世之前，就有员工对 OpenAI 的安全管理提出质疑，并向公司高层和董事会反映问题。部分员工在沟通后认为，管理层更关心如何追赶谷歌、Anthropic 等竞争对手，对安全问题的重视程度反倒不够。

这些员工认为，OpenAI 的安全管理十分松懈，外部人员甚至外国政府都能相对容易地获取公司的敏感技术信息。知情人士举例称，任何拥有代码访问权限的 OpenAI 员工，都可以查看公司大量项目的底层技术细节。

另据两名知情人士透露，OpenAI 目前已开始调整安全策略，由负责产品开发的高级主管蒂博 · 索蒂奥牵头加强内部系统防护。

员工多年来持续向管理层反映安全漏洞，也反映出 AI 行业面临的两难处境。2022 年底 ChatGPT 推出后，AI 技术逐渐成为美国的战略资产，美国企业因此承受着更大的压力，必须防止自身技术落入外国竞争对手手中。

但增加安全防护措施也可能拖慢 AI 技术研发，甚至给 OpenAI 和 Anthropic 筹划的大规模 IPO 增添障碍。

今年 4 月离开 OpenAI 的前研究员威尔 · 德皮尤就曾指出，面对激烈竞争，AI 企业领导者不能为了安全而牺牲速度。

对于员工提出的安全隐患，以及管理层没有采取行动的指责，OpenAI 发言人埃拉娜 · 维德曼回应称，OpenAI 是全球最频繁遭到攻击的机构之一，公司为此投入巨资建立安全防护体系，防范内部人员、网络犯罪分子及国家行为体发动的攻击。

据IT之家此前报道，10 月 13 日，美国司法部宣布，联邦执法人员逮捕了一名 35 岁的沙特阿拉伯公民阿卜杜勒拉赫曼 · 阿尔福赞，指控他在 OpenAI 高管会议室秘密安装了一台藏在卫生纸里的录音设备。案发时，阿尔福赞是 OpenAI 的一名工程师。

按照 OpenAI 过去的代码管理方式，只要员工拥有代码访问权限，就能查看许多项目的技术细节，与本人工作毫无关系的敏感项目也不例外。

原因在于，OpenAI 将大部分代码集中存放在一个业内称为“单体代码仓库”（monorepo）的系统中。它规模庞大、结构复杂，过去或能劝退部分潜在攻击者，但 AI 智能体已经具备了检索和梳理如此庞大资料的能力。

OpenAI 过去还将大量研究文档存放在 GitHub 和 Slack 上。知情人士称，部分员工因此担心，只要有意搜寻，公司内部的关键信息仍可能被他人获取。不过，其中一名知情人士及 OpenAI 均确认，公司对敏感项目采取了访问限制。

OpenAI 表示，公司许多最敏感的项目都存放在独立的代码仓库中，访问权限受到严格控制。单体代码仓库既不包含 OpenAI 的全部代码，也不包含模型的关键技术细节，例如决定模型如何运行的数值参数，即模型权重。

另据 3 名熟悉公司内部运作的人士透露，OpenAI 过去还存在内部工具缺乏定期安全审查的问题，包括研究人员用于对新模型进行压力测试的“沙盒”环境。员工经常按照工作需要修改工具，但修改内容未必经过安全测试，因此可能留下供外部攻击者利用的漏洞。

OpenAI 对此回应称，在 2024 年 10 月加入公司的首席信息安全官戴恩 · 斯塔基领导下，公司采取了有力的安全管理措施，并定期对内部工具开展安全审查。

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