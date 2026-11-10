全球折叠屏手机逆势爆发，Counterpoint 预估 2026 年全球面板出货量同比猛增超 23%

IT之家 11 月 10 日消息，Counterpoint Research 近日发布《2026 年第三季度先进智能手机显示出货与技术报告》，给出 2026 全年智能手机面板市场的最新预测。

报告指出，受存储供应约束、生产成本上升波及智能手机需求与生产的影响，2026 年全球 OLED 智能手机面板市场将持续承压，整体出货预计同比下滑近 3%，对应规模从 2025 年的 8.94 亿片回落至 8.29 亿片；后续将逐步恢复，到 2028 年回升至 8.58 亿片，2025-2028 年的年均复合增速约为 -1.4%。

分形态看，传统刚性 OLED 面板受柔性 OLED 替代冲击，2026 年出货预计同比大幅下滑 24%；柔性 OLED 面板跌幅相对温和，仅为 3%；而折叠 / 可卷曲 OLED 面板成为逆周期增长板块，出货预计同比增长超 23%。

Counterpoint 高级分析师 Nikhil Kishor 表示，智能手机显示市场整体进入更成熟的增长阶段，折叠 OLED 仍是核心增长动力，更多品牌会推出新形态产品、扩充高端产品矩阵。

营收层面，2026 年 OLED 智能手机面板市场营收预计同比下滑超 5%，主要受出货走弱与各细分板块价格压力拖累；随着需求回归正常、市场向更先进显示技术迁移，营收将逐步修复。其中折叠 / 可卷曲 OLED 凭借高端定位与更多终端厂商入局，将成为营收增速最快的细分品类。

供应商格局方面，三星显示（SDC） 预计 2026 年继续保持 OLED 智能手机面板市场的领先地位；LG Display（LGD） 与 京东方（BOE） 则通过加深与苹果及其他手机品牌的合作提升市场存在感，中国面板厂商之间的竞争预计依旧激烈。

技术路线上，LTPO 在高端手机中的渗透率持续提升，2026 年其在柔性 OLED 智能手机面板出货中的占比预计将超过 50%，更多品牌的旗舰、游戏机型将转向 LTPO 技术。

在 SID 2026 展会上，天马展示了 无偏光片 GCL OLED 面板 与 多频驱动 AMOLED 技术，可降低约 15%-20% 功耗；京东方通过 提升透光率与电压优化，展示了功耗降低超 20% 的 AMOLED 面板；三星显示则推出 LEAD 2.0 技术，将无偏光片 OLED 架构与 Flex Magic Pixel 隐私技术结合，在提升光效的同时集成隐私保护功能。

Nikhil Kishor 认为，这些创新预计将落地于后续的 OLED 手机产品，帮助面板厂商通过功耗与性能实现差异化，同时支撑高端面板定价，助力 OLED 市场恢复定价秩序。

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