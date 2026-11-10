Take-Two CEO 泽尔尼克称《GTA 6》预购量远远超出预期，有望为公司树立新业绩基准

IT之家 11 月 10 日消息，Take-Two CEO 施特劳斯 · 泽尔尼克今天在公司 2027 财年第 2 财季电话会议中表示，《GTA6》游戏预购量远远超出预期，并确信这款游戏的数字很快就会说明一切。

泽尔尼克承诺，《GTA5》和《GTA 线上模式》将继续获得更新，公司将服务接近 2.35 亿的存量玩家群体。

Take-Two 总裁卡尔 · 斯塔托夫（Karl Statoff）则认为，《GTA6》发售将成为全球娱乐产业的标志性时刻。泽尔尼克随后在问答环节表示，《GTA6》将为公司树立新的业绩标准。他指出：“公司各方面的未来都非常光明。”

Take-Two 预计下一季度营收将达到 33.5 亿美元-35 亿美元（IT之家注：现汇率约合 223.77 亿元- 233.79 亿元人民币）。受《GTA 6》这一“突破性作品”发售的推动，公司预计持续性消费者支出将增长 12%，同时《GTA》系列游戏也将实现“显著增长”。

具体来说，这里的增长基本由《GTA6》终极版推动，目前大多数玩家都是预购 100 美元（现汇率约合 668 元人民币）的终极版。对比之下标准版售价为 80 美元（现汇率约合 534.4 元人民币），两者之间 20 美元（现汇率约合 133.6 元人民币）的差价也被计入“持续性消费者支出”，成为公司此次相关收入大幅增长的一部分。

此外泽尔尼克表示：“我们认为，包括《GTA》在内的标志性系列作品，在未来十年推出内容的形式和速度都将发生巨大变化。”