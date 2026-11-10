Mac 用户速更新：苹果 macOS 27.2.1 修复 eMudhra 证书漏洞残留风险

IT之家 11 月 10 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（11 月 10 日）发布博文，报道称在 macOS Golden Gate 27.2.1 系统中命令行工具中，苹果修复了 eMudhra 证书漏洞残留风险。

IT之家此前报道，苹果公司于上月（2026 年 10 月）发布 macOS 更新，在 Safari、邮件及采用苹果框架的应用中，屏蔽相关被泄露证书，但 curl、git 等命令行工具仍可能接受这些证书，导致开发者及高级用户面临潜在风险。

此次更新后，macOS 的命令行工具将不再信任受影响的 eMudhra 根证书，意味着通过终端执行网络请求、代码拉取或软件安装时，系统将更严格地校验网站与服务器的身份，降低攻击者伪造可信网站证书的可能。

该漏洞源于证书颁发机构 eMudhra 签发的部分证书存在严重缺陷。Mozilla 的调查显示，相关证书使用的私钥数值低于 256，极易被恢复；攻击者可借此伪造看似对任意网站有效的证书，从而实施中间人攻击、窃取数据或诱导用户访问恶意站点。

苹果此前曾提供手动防护方案，指导用户从 /etc/ ssl / cert.pem 文件中删除受影响的根证书。对于暂时无法升级系统的用户，苹果仍保留了该说明；但官方明确建议尽快安装最新更新，以获得更完整、自动化的防护。

除 macOS 27.2.1 外，苹果还为运行 macOS 26 和 macOS 15 的设备分别发布了 macOS 26.7.3 与 macOS 15.8.3，将同类修复覆盖至更多旧系统版本。

图源：苹果官方公告