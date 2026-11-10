国家发改委：多渠道丰富老年教育资源供给，帮助老年人跨越“数字鸿沟”

IT之家 11 月 10 日消息，国家发展改革委今日召开奋进“十五五”系列新闻发布会，介绍增进民生福祉有关情况。
据界面新闻报道，国家发展改革委价格司副司长张璐琴表示，持续扩大优质产品和服务供给，更好满足老年人多样化消费需求。
一是拓展适老消费场景。加力推进“一刻钟便民生活圈”扩围升级，发展助餐助浴助洁等社区和居家上门服务，引导商超等设置特色老年用品体验区，推动电商平台设立银发消费板块，让老年人消费更方便。
二是丰富银发消费业态。支持各地面向老年人开展更多文艺展演等活动、提供更多网络视听、舞台艺术产品，丰富老年人精神文化生活；增加银发旅游列车和邮轮游产品供给，打造高品质旅居养老目的地，为老年人提供更多旅游休闲好线路、好去处；多渠道丰富老年教育资源供给，将新技术产品服务使用作为老年教育重要内容，帮助老年人跨越“数字鸿沟”；办好老年体育健身活动，鼓励体育用品企业开发适老化运动装备，让更多老年人享受运动的快乐、增强身体素质。
三是加快适老科技研发应用。重点推进适合老年人的食品、康复护理、安全风险监测等领域技术和产品创新，积极开发脑机接口、智能辅具、智能机器人等产品服务，让技术进步的成果惠及更多老年人。
IT之家注意到，民政部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、市场监管总局、全国老龄办日前印发《关于培育多元场景 促进适老用品产品消费的若干措施》，其中提到，以国家重大科技项目为牵引，加快推进具身智能、大语言模型、脑机接口、外骨骼等前沿技术在养老领域应用，研发升级老年人失能照护、康复护理、精神陪护等智能设备。鼓励立足各类消费场景，推动智慧健康管理、智能康复评估及治疗等健康管理产品，以及二便护理、康复支持、生活照料等智能养老服务机器人加快落地应用，为老年人提供生活协助、安全防护、健康监测、应急救助等智能照护解决方案。