国家发改委：多渠道丰富老年教育资源供给，帮助老年人跨越“数字鸿沟”

IT之家 11 月 10 日消息，国家发展改革委今日召开奋进“十五五”系列新闻发布会，介绍增进民生福祉有关情况。

据界面新闻报道，国家发展改革委价格司副司长张璐琴表示，持续扩大优质产品和服务供给，更好满足老年人多样化消费需求。

一是拓展适老消费场景。加力推进“一刻钟便民生活圈”扩围升级，发展助餐助浴助洁等社区和居家上门服务，引导商超等设置特色老年用品体验区，推动电商平台设立银发消费板块，让老年人消费更方便。

二是丰富银发消费业态。支持各地面向老年人开展更多文艺展演等活动、提供更多网络视听、舞台艺术产品，丰富老年人精神文化生活；增加银发旅游列车和邮轮游产品供给，打造高品质旅居养老目的地，为老年人提供更多旅游休闲好线路、好去处；多渠道丰富老年教育资源供给，将新技术产品服务使用作为老年教育重要内容，帮助老年人跨越“数字鸿沟”；办好老年体育健身活动，鼓励体育用品企业开发适老化运动装备，让更多老年人享受运动的快乐、增强身体素质。