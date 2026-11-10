苹果 Siri AI 调度规则曝光：约 2% 英文请求走本地 AI 模型，覆盖定时等高频操作

IT之家 11 月 10 日消息，消息源 @itspdfu 今天（11 月 10 日）在 X 平台发布推文，爆料称在 iOS / macOS 27.3 首个开发者预览版 Beta 中，苹果公司为 Siri AI 引入名为 Skimmer 的前置模块，首次将约 2% 的英语请求路由到本地完成。

消息源指出在 macOS 27.3 预览版中，在联网状态下，约 2% 的 Siri AI 英文请求会路由到本地模型处理，主要涵盖“设置定时器”、“播放音乐”、“拨打电话”等高频、结构相对固定的指令，从而降低延迟、节省算力并保护隐私。IT之家附上相关截图如下：

在后台运行机制方面，该消息源挖掘称在新版 Siri AI 的设备端处理流程中，苹果引入了名为 Skimmer 的前置模块，通过正则表达式匹配用户请求与预设的“工具流程”，一旦命中规则，Siri 可直接执行相应操作，而不必进入更复杂的 AI 推理环节。

相关规则文件可在 macOS 系统目录 IntelligenceFlowPlannerSupport.framework 下按语言环境查看，文件名为 Enigma.json。

对此网友 @lolrepeatlol 跟帖表示，难怪有时候 Siri AI 有时候的回答和旧版 Siri 相似。例如询问“今天雨什么时候停”时，Siri 仍可能给出“一小时内可能下雨”这类机械化回答。