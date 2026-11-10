不只算车程：苹果 iOS 27.3 版地图预估到达时间还将算上停车和步行时间

IT之家 11 月 10 日消息，消息源 @itspdfu 今天（11 月 10 日）在 X 平台发布推文，爆料称在 iOS 27.3 首个开发者预览版 Beta 中，苹果酝酿为地图（Apple Maps）更贴近真实出行体验的功能：不仅能告诉你“几点到”，还能把“找车位”和“下车后步行”的时间算进去。

消息源称 iOS 27.3 中出现了名为 TimeToPark 的功能 Flag，暗示苹果正在测试“停车感知型预计到达时间”（parking-aware ETA）。

功能体验上，该实验性 Flag 启用后，系统组件 CoreRoutine 会利用后台定位与运动数据，记录用户抵达目的地附近后寻找停车位所花费的时间，以及停车后步行到最终目的地所需的时间。系统还会按星期几和具体时段，将每一次行程的这两项数据分组保存，从而逐步学习不同时间、不同地点的停车与步行规律。IT之家附上相关截图如下：

如果上述功能落地，意味着导航给出的“预计到达时间”可能不再只是车辆行驶时间。例如，你开车前往市中心餐厅，导航不仅会估算路上的车程，还可能把周边停车难度、找车位耗时以及从车位步行到餐厅的时间一并纳入，最终显示的到达时间，将更接近你真正走进目的地的时刻。