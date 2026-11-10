微软加速现代化改造 Win11，“服务”等对话框将告别老古董界面

IT之家 11 月 10 日消息，微软 Windows 与设备设计及研究副总裁 Marcus Ash 于 11 月 8 日在 X 平台发布推文，称其团队正在将 Windows 11 中遗留的 Win32 传统对话框和 MMC 管理控制台逐步迁移至更现代的 WinUI 3 界面。

科技媒体 Windows Latest 指出，Windows 11 虽然已发布 5 年（2021 年 10 月 5 日发布），系统中仍保留着数十个老式对话框。

例如，用户通过“运行”命令打开鼠标属性、声音设置、网络连接、电源选项、程序卸载、系统属性、磁盘清理或 DirectX 诊断工具时，仍可能看到与现代化“设置”应用风格割裂的旧界面。IT之家附上原文相关截图如下：

磁盘碎片整理和优化工具。

Windows 11 中的“鼠标属性”对话框

Windows 11 中的声音对话框。

Windows 11 中的网络连接。

Windows 11 中的电源设置。

Windows 11 中的程序和功能。

系统属性对话框。

文件夹选项没有深色模式。

桌面图标设置。

设备管理器是 Windows 11 中最强大的工具之一。

Windows 11 中的磁盘管理工具。

Windows 11 中所有后台运行的服务。

Windows 11 中的事件查看器。

Windows 11 中的任务计划程序。

计算机管理对话框。

本地组策略编辑器

格式化驱动器对话框。

根据 Ash 的表述，用户熟悉的“设备管理器”“服务”“事件查看器”“磁盘管理”等工具，未来有望摆脱 Windows 95、Windows 8 时代的陈旧外观。

微软并非首次承诺界面现代化。公司此前已将文件复制对话框、文件属性窗口、新版“运行”对话框、自动播放及打印管理等功能迁移至 WinUI 3。其中，新版“运行”对话框在测试中展现出更快的响应表现；文件属性窗口也开始支持深色模式。

不过，全面替换并不容易。MMC 是承载设备管理器、服务和事件查看器等管理工具的框架，微软需要逐个重建各控制台；而控制面板中涉及网络、打印机、驱动程序等复杂设置，迁移到“设置”应用时也必须避免破坏兼容性。