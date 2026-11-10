微软加速现代化改造 Win11，“服务”等对话框将告别老古董界面

IT之家 11 月 10 日消息，微软 Windows 与设备设计及研究副总裁 Marcus Ash 于 11 月 8 日在 X 平台发布推文，称其团队正在将 Windows 11 中遗留的 Win32 传统对话框和 MMC 管理控制台逐步迁移至更现代的 WinUI 3 界面。
科技媒体 Windows Latest 指出，Windows 11 虽然已发布 5 年（2021 年 10 月 5 日发布），系统中仍保留着数十个老式对话框。
例如，用户通过“运行”命令打开鼠标属性、声音设置、网络连接、电源选项、程序卸载、系统属性、磁盘清理或 DirectX 诊断工具时，仍可能看到与现代化“设置”应用风格割裂的旧界面。IT之家附上原文相关截图如下：
根据 Ash 的表述，用户熟悉的“设备管理器”“服务”“事件查看器”“磁盘管理”等工具，未来有望摆脱 Windows 95、Windows 8 时代的陈旧外观。
微软并非首次承诺界面现代化。公司此前已将文件复制对话框、文件属性窗口、新版“运行”对话框、自动播放及打印管理等功能迁移至 WinUI 3。其中，新版“运行”对话框在测试中展现出更快的响应表现；文件属性窗口也开始支持深色模式。
不过，全面替换并不容易。MMC 是承载设备管理器、服务和事件查看器等管理工具的框架，微软需要逐个重建各控制台；而控制面板中涉及网络、打印机、驱动程序等复杂设置，迁移到“设置”应用时也必须避免破坏兼容性。