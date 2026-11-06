微软 Win11 27H2 前瞻：改善 64 位应用性能、更换系统默认壁纸

IT之家 11 月 6 日消息，科技媒体 The Verge 今天（11 月 6 日）发布博文，报道称尽管外界持续期待 Windows 12，但微软目前似乎更倾向于继续深耕 Windows 11，正在筹备 27H2 重大版本更新，重点放在系统质量、性能和可靠性上。

在标题为《Where is Windows 12? 》的博文中，该媒体从微软内部渠道获悉，微软公司内部现阶段没有推出 Windows 12 的规划，依然打算通过改进 Windows 11，来解决用户反馈的问题，并带来更强的性能、更卓越的体验。

推送方式上，有别于 Windows 11 26H2 所采用的“功能启用包”（eKB）方式，Windows 11 27H2 像 2024 年的 24H2 一样，替换和升级操作系统主要组件。因此需要更长时间测试，Windows Insider 测试也可能比以往更早启动。

性能方面，报道称 Windows 11 27H2 通过支持英特尔 APX 指令集，重点提升 64 位吞吐量，从而改善 64 位应用的执行效率。对于普通用户而言，应用启动、多任务处理和重负载场景下，可能会感知到更流畅体验。不过实际收益仍取决于硬件、驱动以及软件是否针对新指令集进行优化。

界面上，作为大版本准备的一部分，微软还将更换 Windows 11 默认壁纸。IT之家援引博文介绍，现有 Bloom 壁纸将逐步被新设计取代，新壁纸延续彩色折叠形态，但融入云朵元素，并针对消费版、专业版以及游戏、办公、创作、性能等场景提供不同视觉方案。

微软预计将在 Ignite 2026 大会（2026 年 11 月 17 日至 20 日在美国旧金山举行）上展示新的默认壁纸，为明年新版本预热。

微软此前展示的 Windows 11 新壁纸