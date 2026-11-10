马斯克描绘 AI 时代的“童话”：未来想要一座城堡，AI 就能帮你实现

IT之家 11 月 10 日消息，人人都能拥有一座城堡，听起来像是童话故事才会出现的情节。不过，马斯克却认为 AI 将让这个梦想成为现实。

据《商业内幕》今天（10 日）凌晨报道，马斯克出席了巴伦资本年度会议并作出预测：“超级智能（SI）不仅能满足人类的一切需求，而且能力还将远远超出所需。你想要一座城堡也好，其他什么东西也好，数字超级智能都可以顺手帮你实现。”

马斯克还预计，未来人人都能拥有极高的收入，并享受比当今世界最顶尖的医疗服务还要好的全民医疗服务。

马斯克在与其最大股东、最坚定支持者之一罗恩 · 巴伦交谈时说，技术进步将让人类获得极其充裕的能源，“完全满足地球上任何人能够想到的一切需求”。

谈到超级智能时代，他说：“到那时，我们今天的经济体系会显得十分落后，现有货币制度也会像拿贝壳当钱一样原始。”

IT之家从报道中获悉，马斯克预测，数字超级智能有望让白领工作效率翻倍，推动全球经济迅速增长 20% 至 30%。

他还认为，人形机器人的生产效率可以达到人类的 5 倍。机器人工作速度更快，而且能够全天候运转，因为不需要“休假、上厕所、吃饭，或者做诸如此类的事情”。

按照他的估计，只需 2000 万至 3000 万台机器人，就能达到目前全美国在职劳动者的总产出水平。

马斯克还回应了公众对 AI 数据中心的批评，争议主要集中在数据中心消耗大量水电资源以及产生噪声等问题。当前，SpaceX 在孟菲斯开展业务也带动了当地经济繁荣。“餐馆生意火爆，酒店也住满了。我们支付的工资有时是当地员工过去普遍工资水平的两倍。我们还为当地学校提供了帮助，县政府和市政府也获得了十分可观的税收收入。”

马斯克此前对未来富足社会的预测受到广泛质疑，尤其是他曾建议人们不必再为退休存钱，因为届时个人财富将变得“无关紧要”；他还提出，由政府向所有人发放现金，是应对 AI 导致失业的最佳办法。