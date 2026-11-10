高通 1.2 万人洞察：AI 智能体将成可穿戴核心卖点，约 70% 期待协同管设备、办事情

IT之家 11 月 10 日消息，高通公司上月（2026 年 10 月）发布报告，调查全球 6 个市场、超过 12,000 名可穿戴设备用户及潜在购买者，发现 AI 智能体正成为可穿戴设备的下一个核心卖点。

IT之家援引博文介绍，个人 AI（Personal AI）已从概念走向日常使用，成为可穿戴体验的基础能力，近 60% 的可穿戴设备用户每周使用 AI，超过 70% 的智能眼镜用户表示经常使用 AI。

调查指出，消费者期待的不只是又一块智能手表或一副耳机，在未来愿景中打造出由个性化 AI 智能体串联、可协同工作的“你的生态系统”（Ecosystem of You）。

在该设想中，手表、耳机、智能眼镜、智能戒指等设备持续感知语音、动作、生物特征和环境信息，并由 AI 主动理解需求、安排任务、提供翻译或健康等服务。

数据还显示，约 65% 至 70% 的受访者对由个性化 AI 驱动的智能可穿戴生态表示强烈兴趣；约 70% 的人希望 AI 能通过自然语音交互，管理设备、应用和日常事务；近一半受访者对实时翻译，以及能理解日程、习惯并自动行动的 AI 感兴趣。

不过，隐私与安全仍是普及关键。近 60% 的消费者希望可穿戴数据保持私密，或要求在共享前获得授权。高通认为，端侧 AI 可在设备本地处理敏感信息，是建立用户信任的重要路径。

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